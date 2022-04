Kerlink : 22.04.2022 | Les gateways Kerlink équipent le réseau LoRaWAN d'un parc éolien offshore en mer du Nord.

Les gateways Kerlink équipent le réseau LoRaWAN® d'un parc éolien offshore en mer du Nord.

Déployé par SkyLab, partenaire de Kerlink aux Pays-Bas,

Ce réseau IoT renforce les mesures de sécurité, telles que la recherche et le sauvetage.

Thorigné-Fouillard, France - 20 Avril 2022, 18h00 CEST - Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (Internet of Things - IoT), annonce aujourd'hui que ses gateways outdoor Wirnet™ iStation équipent plusieurs réseaux LoRaWAN® déployés dans un parc éolien, situé au-dessus de la mer du Nord, aux Pays-Bas.

La plateforme Borssele Alpha, gérée par le gestionnaire du réseau de transport néerlandais TenneT Holding BV, relie 700 MW de parcs éoliens offshore au réseau électrique néerlandais. Le réseau LoRaWAN®, qui est déployé et exploité par SkyLab B.V.,partenaire de Kerlink aux Pays-Bas, permet la mise en œuvre de diverses applications de sécurité, telles que des systèmes de recherche et de sauvetage (SAR), des gilets de sauvetage dotés de capacités de localisation précise, des balises de localisation d'urgence et des traceurs de bouées.

Le déploiement de Skylab est composé de gateways outdoor LoRaWAN® Wirnet™ iStation de Kerlink, de qualité industrielle. Ces équipements intègrent une nouvelle fonctionnalité unique " dual packet forwarder " qui permet d'orchestrer la transmission de données simultanément sur plusieurs réseaux LoRaWAN®, contribuant ainsi à accroître la connectivité dans la zone de la mer du Nord pour tous les utilisateurs potentiels - affréteurs, fournisseurs et consommateurs d'électricité, entreprises et résidents de la zone. Les réseaux privés, publics ou commerciaux peuvent ainsi fonctionner simultanément. La possibilité de livrer des données à différents types de serveurs permet de s'adapter avec souplesse à différents cas d'usage et montre la capacité et la polyvalence des passerelles IoT Kerlink pour prendre en charge le partage de réseau avec d'autres infrastructures, ainsi que la flexibilité de pouvoir densifier progressivement le réseau avec différentes gateways.

« Ce déploiement est unique car il dessert des réseaux LoRaWAN® à utilisateurs multiples », a déclaré Remy de Jong, directeur de SkyLab. « Il fournit une couverture IoT dans un environnement difficile et parfois hostile en mer du Nord, en hauteur sur des plateformes et des éoliennes. Le résultat permet de développer des cas d'usages et des applications intelligentes, et un déploiement de tous les types de capteurs et de dispositifs sans fil là où ce n'était pas le cas auparavant. »

En plus des applications IoT largement utilisées qui servent les principaux marchés verticaux, la connectivité en mer du Nord prendra en charge plusieurs applications de sécurité, telles que les opérations de recherche et de sauvetage, qui sont possibles grâce à la balise de localisation d'urgence de SkyLab qui accélère le sauvetage dans les situations d'"homme à la mer". Les applications permettront également le monitoring du climat et de la météo, ainsi que le suivi des actifs, grâce aux gateways déployées sur les porte-conteneurs.

« Ce projet avec SkyLab montre la croissance des déploiements IoT qui peuvent améliorer l'efficacité des entreprises, le service à la clientèle et la sécurité », a déclaré Stéphane Dejean, CMO de Kerlink. « Et comme pour les précédents projets de Kerlink aux Pays-Bas qui ont déjà apporté une connectivité LoRaWAN® rentable avec de multiples bénéfices, ces applications s'adapteront à de nouveaux marchés, en s'appuyant sur les performances, la robustesse et la fiabilité des gateways IoT de Kerlink. »

Ces nouveaux déploiements de gateways IoT prolongent la série des projets de Kerlink aux Pays-Bas. Le déploiement le plus récent a eu lieu dans le port de Moerdijk, où un réseau LoRaWAN® a été installé avec SkyLab sur un grand parc éolien en 2020. En plus de surveiller la météo et le trafic maritime, il permet aux entreprises et aux ménages du port de bénéficier d'une connectivité IoT. En 2019, des gateways Kerlink ont été installées dans le cadre du déploiement d'un réseau conjoint IoT privé LoRaWAN® à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam, l'un des plus grands aéroports internationaux d'Europe. Ce réseau offre une couverture dans toutes les zones publiques telles que les halls d'arrivée et de départ, les salons, les zones d'embarquement et Schiphol Plaza, ainsi que dans les zones non publiques telles que les caves à bagages et les aires de trafic.

