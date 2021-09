Kerlink : 31.08.2021 | Kerlink et NetOP Technology s'associent pour proposer le premier système de prévention des incendies de forêt basé sur l'IoT

Cette solution est pertinente à l'échelle mondiale en contribuant à mieux anticiper les conséquences des changements climatiques pouvant déclencher de vastes incendies, et permet localement de protéger la faune et la flore, tout en aidant les organisations à optimser la gestion des ressources et de l'eau nécessaires à la lutte contre les incendies », déclare Romain Weryk, Key Account Manager de Kerlink. « L'expertise de Kerlink en matière de gateways et de gestion des communications est largement reconnue pour les performances robustes que ces fonctionnalités offrent dans des environnements divers et difficiles, et elles font de Kerlink un partenaire évident pour cette application IoT de prévention des incendies de forêt à grande échelle, une première mondiale. »

Kerlink et NetOP Technology s'associent pour proposer le premier

système de prévention des incendies de forêt basé sur l'IoT

La capsule forestière de NetOP Technology surveille les conditions locales dans les

régions isolées et envoie des alertes lorsque le risque d'incendie est élevé

Le Groupe Kerlink est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité pour la conception, le déploiement et l'exploitation de réseaux publics et privés dédiés à l'Internet des Objets (IdO). Sa gamme complète de solutions offre des équipements réseau de qualité industrielle, un coeur de réseau performant, des logiciels d'exploitation et d'administration du réseau, des applications à valeur ajoutée et des services professionnels spécialisés, renforcés par de solides capacités de R&D. Kerlink se spécialise dans l'accès à une connectivité IoT intelligente et évolutive pour trois grands domaines principaux: Villes intelligentes et Qualité de Vie - opérations urbaines, distribution et comptage énergétique, commerces et lieux publics, infrastructures et pôles d'échanges, qualité de vie et santé -, Bâtiment Intelligent et Industrie - bâtiment et immobilier, industrie et fabrication, surveillance et suivi des actifs - et Agriculture Intelligente et Environnement - agriculture de précision, surveillance du bétail et élevage, environnement et climat, protection de la faune et de la flore -. Plus de 140 000 installations Kerlink ont été déployées chez plus de 350 clients dans 70 pays. Basée en France, avec des filiales aux Etats-Unis, à Singapour, en Inde et au Japon, Kerlink est membre fondateur et membre du conseil d'administration de l'Alliance LoRa® et de l'Alliance uCIFI™. Elle est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALKLK.

About NetOP Technology

NetOP Technology développe et produit des solutions matérielles et SaaS basées sur les réseaux étendus

faible consommation (LPWAN) avec une plateforme de gestion matérielle complète, un kit de développement logiciel (SDK) pour le marché de l'Internet des objets (IoT). La famille de capteurs cloud sans fil à faible consommation d'énergie de NetOP Technology est modulaire et prête à s'intégrer à n'importe quelle plateforme IoT avec des protocoles de connectivité IoT connus. Il y a plus de 80 capteurs LPWAN différents dans le portefeuille de NetOP Technology et ils ont une structure innovante, brevetée et unique qui se combine les uns avec les autres pour apporter des milliers de dispositifs IoT sur le marché. Plusieurs solutions verticales clés en main sont disponibles dans le portefeuille de NetOP Technology.

