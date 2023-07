Le chiffre d'affaires concernant les services recule de 17% à 2,0 M€. A périmètre identique, ces ventes progressent de 21% sur le semestre et représentent plus de 30% de l'activité totale de la période.

Kerlink(AKLK FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), publie aujourd'hui le chiffre d'affaires de son 1er semestre 2023.

Les ventes des zones Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), Asie-Pacifique (APAC) et Amériques (NCSA) reflètent mécaniquement l'arrêt, mi-2022, des ventes destinées au réseau Helium.

Le segment Smart City & Quality of Life ressort en progression, bénéficiant d'une bonne dynamique de déploiement de réseaux IoT par les collectivités publiques. Les ventes sur le segment Smart Agriculture et Environment poursuivent également leur progression au 1er semestre.

Poursuite des mesures d'adaptation et de concentration commerciale sur le cœur de métier IoT

Comme évoqué en début d'exercice, l'annulation volontaire des commandes en lien avec le déploiement du réseau Helium a entraîné une hausse des stocks avec un impact mécanique sur la trésorerie.

Ces derniers mois, le Groupe a poursuivi la mise en œuvre des mesures d'adaptation annoncées, en restant mobilisé sur :

L'ajustement permanent du rythme des livraisons de pièces avec les fournisseurs de composants

électroniques et des fabrications avec les partenaires sous-traitants de production, en fonction de l'écoulement des stocks et des nouveaux besoins marché ;

électroniques et des fabrications avec les partenaires sous-traitants de production, en fonction de l'écoulement des stocks et des nouveaux besoins marché ; Le maintien de procédures de contrôles renforcés et de recouvrement des créances clients dans un environnement offrant une visibilité toujours réduite ;

La mise en place de mesures volontaires de réduction des coûts dans le cadre d'une discipline budgétaire stricte.

En complément de ces mesures de pilotage, le Groupe a également procédé à une revue de l'ensemble de ses offres pour focaliser ses ressources commerciales sur son cœur de métier IoT et son expertise, accélérer les cycles de ventes et renforcer le développement des revenus de services récurrents.

*A périmètre identique : chiffre d'affaires de la période N-1 n'incluant pas les ventes de matériels d'infrastructures et de services destinés au déploiement du réseau Helium.

