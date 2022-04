Kerlink : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2022

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022

Légère progression de l'activité malgré une réception tardive de semi-conducteurs décalant en avril des revenus d'équipements prévus au 1er trimestre

Comptabilisation des premiers revenus en cryptomonnaies

Thorigné-Fouillard, France - 26 avril 2022, 18h00

Kerlink (AKLK FR0013156007), spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets (Internet of Things - IoT), publie aujourd'hui le chiffre d'affaires de son 1er trimestre 2022.

Après un exercice 2021 marqué par une forte croissance de son chiffre d'affaires (+78%), Kerlink maintient un haut niveau d'activité sur le 1er trimestre 2022. Les ventes s'établissent à 3,8 M€ et progressent légèrement de 2% par rapport au 1er trimestre 2021.

Les réalisations attendues pour ce trimestre auraient dû être significativement supérieures, mais elles ont été impactées par une réception trop tardive de semi-conducteurs n'ayant pas permis de fabriquer avant le 31 mars des lots d'équipements initialement prévus en livraison sur le trimestre. Ces productions étaient en cours en fin de période et les revenus associés à ces décalages viendront s'ajouter à ceux prévus au 2ème trimestre.

Progression des revenus de services, premiers revenus en cryptomonnaies (HNT)

Chiffres d'affaires par types de ventes T1 2022 T1 2021 Variation En milliers d'euros

Equipements 2 753 2 925 -6% Services 982 797 23% Sous-total - Solutions IoT 3 736 3 722 0% Revenus de cryptomonnaie HNT 62 0 Na Total 3 798 3 722 2%

Normes IFRS - Chiffres non audités

La dynamique des ventes sur les équipements d'infrastructures réseau a été, sur ce premier trimestre, temporairement ralentie par ces décalages de production. Les ventes d'équipements représentent 72% des ventes de la période.

Kerlink continue néanmoins à s'appuyer sur un carnet de commandes record et les engagements de livraisons de la part de ses fournisseurs lui permettent d'anticiper le retour à une forte croissance au deuxième trimestre.

L'évolution des ventes de services a en revanche été forte avec une progression de 23% sur la période. Les revenus de services représentent désormais 26 % des revenus totaux.

Par ailleurs, les premiers revenus en HNT (Helium Network Token) ont été comptabilisés au cours de ce premier trimestre. Ils sont issus du minage réalisé par les premières passerelles déployées par Kerlink en

partenariat avec certains de ses clients et provenant d'opérations de preuves de couverture sur le réseau lancé par la société américaine Helium.

Ces revenus représentent 62 K€ sur la période et, nonobstant la dynamique de cours du HNT, devraient augmenter avec l'accroissement du nombre de passerelles déployées dans le cadre de ce modèle de partage de revenus en HNT entre Kerlink et ses partenaires commerciaux.

Pour rappel, le réseau Helium a une vocation mondiale. Il offre une couverture sans fil publique, longue portée et basse consommation. Son déploiement est rendu possible par la technologie LongFi™ d'Helium qui combine le protocole sans fil LoRaWAN® et la blockchain d'Helium, afin que n'importe quel capteur LoRaWAN® puisse transférer ses données via ce réseau.

En créant sa blockchain, le réseau Helium a décentralisé la couverture réseau IoT, ouvrant la voie au déploiement d'un réseau sans fil ouvert, capable de combiner diverses stations LoRaWAN® et disponible partout dans le monde, de manière rentable.

Dans le cadre du déploiement du réseau Helium, les passerelles Kerlink connaissent un succès grandissant. Avec leur qualité de fabrication de niveau opérateur, leur robustesse et leur interopérabilité, elles constituent un choix privilégié pour les acteurs privés souhaitant se doter d'un réseau LoRaWAN® opéré de manière fiable, avec une possibilité de retour sur investissement rapide au travers du minage de cryptomonnaie.

Fort dynamisme du domaine Smart Building & Industry

Pour rappel, à compter de ce trimestre, le Groupe a décidé de communiquer la répartition de son chiffre d'affaires selon ses trois principaux domaines d'activité :

• Smart Cities & Quality of Life : regroupant les segments de marché de la télérelève de compteurs d'énergie, la gestion intelligente des bâtiments, le pilotage des éclairages publics, la gestion des déchets, l'administration de places de parking, la mesure de la qualité de l'air, la surveillance et la gestion à distance des équipements,

• Smart Agriculture & Environment : couvrant les segments de l'agriculture intelligente, la protection de l'environnement avec des solutions logicielles et réseaux visant la transformation et la sécurité des aliments, la surveillance et le suivi du bétail et le bien-être animal,

• Smart Building & Industry : couvrant les champs de la supervision de l'occupation des bâtiments, la surveillance de la qualité de l'air et de l'ambiance, la gestion des actifs et la maintenance, et la pollution de l'air.

Chiffre d'affaires IoT par domaines d'activités

T1 2022 T1 2021 Variation % du total

En milliers d'euros

Opérateurs privés

3 126

3 283

-5% 84%

Smart Cities & Quality of Life

683 22%

Smart Building & Industry

2 248 72%

Smart Agriculture & Environment

195 6%

Opérateurs télécoms historiques Total Solutions IoT

609 3 736

439 3 722

39% 16% 0%

Normes IFRS - Chiffres non audités

Les opérateurs de réseaux privés représentent près de 84% des revenus IoT du Groupe à fin mars, avec un chiffre d'affaires en léger recul, impacté par les décalages de livraisons. Parmi les domaines adressés par Kerlink, le Smart Building et Industry constitue près de 60% des revenus du Groupe au premier trimestre.

Ce vertical qui concentre plus de 40% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde constitue le segment de marché où les solutions Kerlink devraient être très pertinentes en permettant aux entreprises de limiter leurs factures énergétiques et d'atteindre leurs objectifs de développement durable.

Retrait conjoncturel sur la zone Amériques, croissance sur les autres zones

Chiffre d'affaires IoT par zones géographiques T1 2022 En milliers d'euros T1 2021 Variation

NCSA (Amériques) 696 854 -18% APAC (Asie-Pacifique) 292 257 13% EMEA (Europe, Moyen-Orient & Afrique) 2 748 2 611 5%

Total 3 736 3 722 0%

Normes IFRS - Chiffres non audités

L'offre du Groupe a progressé sur la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) et sur la zone Asie-Pacifique (APAC). La zone Amériques (NCSA) est en repli temporaire, ayant été particulièrement impactée par les décalages de production.

Confiance réaffirmée en 2022

Bien que l'exercice 2022 se soit ouvert dans un contexte industriel toujours exigeant, encore marqué par des confinements sanitaires en Chine perturbant les circuits logistiques d'approvisionnement en semi-conducteurs, Kerlink continue à s'appuyer sur des perspectives favorables portées par une forte diversité de projets et un solide carnet de commandes, toujours bien orienté.

Les fondamentaux du Groupe restent solides et lui permettent d'afficher sa confiance pour l'exercice.

