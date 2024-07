Kerlink est spécialisé dans la fourniture de solutions d'infrastructures réseaux dédiées à l'Internet des Objets (IdO). L'offre est constituée de solutions (logicielles, matérielles et services) à destination des opérateurs publics, des entreprises et des collectivités. Les produits Kerlink sont connus pour leur robustesse, leur facilité d'intégration dans tous types de réseaux et de flottes, leur compatibilité avec la majeure partie des standards mondiaux et leurs faibles coûts d'exploitation et de déploiements. Les services proposés par Kerlink couvrent les besoins clients parmi lesquels : planification réseau, optimisation de la performance du réseau, gestion à distance du réseau et localisation sans GPS. Plus de 250 000 produits ont été déployés en France et à l'international pour plus de 550 clients dans 75 pays, dont GrDF, Saur, Suez, Orange, Médiamétrie, Tata Communications et Boston Networks. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (71%) et de services (29%). La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (90,6%), Amériques (6,7%) et Asie-Pacifique (2,7%).

Secteur Logiciels