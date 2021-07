Kerlink : 08.07.2021 | CyRIC IoT et Kerlink vont déployer des réseaux LoRaWAN à Chypre et proposer des solutions et services IoT

CyRIC distribuera le portefeuille de solutions hardware et software de Kerlink : ses gateways LoRaWAN indoor et outdoor de la gamme iSeries ( Wirnet iFemtoCell, Wirnet iFemtoCell-evolution et Wirnet iStation, Wirnet iBTS ) ainsi que sa solution de gestion de réseau LoRaWAN Wanesy Management Center , tous prêts à être déployés avec les solutions matérielles et logicielles de CyRIC. L'expertise de CyRIC en matière d'intégration de capteurs de différents fabricants, combinée à l'offre d'infrastructure réseau robuste et de qualité industrielle de Kerlink, est essentielle pour déployer des solutions IoT fiables et rentables qui répondent aux besoins IoT des clients chypriotes.

CyRIC IoT et Kerlink vont déployer des réseaux LoRaWAN®

à Chypre et proposer des solutions et services IoT

A propos de Kerlink

Le Groupe Kerlink est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité pour la conception, le déploiement et l'exploitation de réseaux publics et privés dédiés à l'Internet des Objets (IdO). Sa gamme complète de solutions offre des équipements réseau de qualité industrielle, un coeur de réseau performant, des logiciels d'exploitation et d'administration du réseau, des applications à valeur ajoutée et des services professionnels spécialisés, renforcés par de solides capacités de R&D. Kerlink se spécialise dans l'accès à une connectivité IoT intelligente et évolutive pour trois grands domaines principaux: Villes intelligentes et Qualité de Vie - opérations urbaines, distribution et comptage énergétique, commerces et lieux publics, infrastructures et pôles d'échanges, qualité de vie et santé -, Bâtiment Intelligent et Industrie - bâtiment et immobilier, industrie et fabrication, surveillance et suivi des actifs - et Agriculture Intelligente et Environnement - agriculture de précision, surveillance du bétail et élevage, environnement et climat, protection de la faune et de la flore -. Plus de 140 000 installations Kerlink ont été déployées chez plus de 350 clients dans 70 pays. Basée en France, avec des filiales aux Etats-Unis, à Singapour, en Inde et au Japon, Kerlink est membre fondateur et membre du conseil d'administration de l'Alliance LoRa® et de l'Alliance uCIFI™. Elle est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALKLK.

A propos de CyRIC-IoT

Avec 5 ans d'expérience dans le déploiement et l'exploitation de réseaux IoT (LoRaWAN), de matériel IoT (capteurs) et de logiciels (plateformes IoT) CyRIC propose un portefeuille de solutions IoT de bout en bout, qui va de la conception, la mise en œuvre et l'exploitation du réseau de communication jusqu'à la solution du client/utilisateur final. Son portefeuille de solutions répond à la majorité des besoins en IoT actuellement disponibles sur le marché, comme le stationnement intelligent, l'éclairage public intelligent, la gestion dynamique de l'eau et les compteurs connectés, les solutions de bâtiments intelligents et la gestion de l'énergie, entre autres. CyRIC-IoT a déjà établi des partenariats avec des fabricants de réseaux et de produits IoT réputés et leaders sur le marché, dans un effort commun pour fournir à ses clients les meilleures solutions de bout en bout.

