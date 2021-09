Kerlink : partenariat avec NetOP contre les feux de forêt

Kerlink et NetOP Technology, concepteur de solutions IoT sur mesure, annoncent leur collaboration pour un système de prévention des feux de forêt qui avertit les autorités publiques lorsque les conditions météorologiques laissent présager des incendies.



Pour aider à identifier les zones à risque, la solution, basée sur la technology LoRaWAN, combine les gateways Wirnet Kerlink et les capsules forestières de NetOP qui mesurent les conditions météorologiques, grâce à leurs capteurs intégrés.



Ce dispositif sans fil à longue portée détecte, collecte et transmet les conditions à risque, via les gateways LoRaWAN Kerlink, tandis que son Intelligence Artificielle (IA) embarquée identifie les foyers d'incendie probables ainsi que leur localisation GPS précise.



