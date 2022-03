Update du Calendrier financier : prochains rendez-vous

Calendrier financier : prochains rendez-vous

COMMUNIQUE DE PRESSE

Thorigné-Fouillard, France - 17 mars 2022, 18h00

Kerlink(AKLK FR0013156007), spécialiste des solutions réseaux dédiées à l'Internet des objets (IoT) précise les prochaines échéances de son calendrier financier.

La Société confirme qu'elle communiquera ses résultats annuels le 31 mars 2022 après bourse.

Au regard du contexte actuel très perturbé, le Groupe a décidé de reporter à une date ultérieure l'annonce de son plan stratégique. Une nouvelle date plus propice au partage des nouveaux objectifs et des ambitions du Groupe sera dévoilée lorsque les conditions de marché le permettront.

A propos de Kerlink

Le Groupe Kerlink est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité pour la conception, le déploiement et l'exploitation de réseaux publics et privés dédiés à l'Internet des Objets (IdO). Sa gamme complète de solutions offre des équipements réseau de qualité industrielle, un cœur de réseau performant, des logiciels d'exploitation et d'administration du réseau, des applications à valeur ajoutée et des services professionnels spécialisés, renforcés par de solides capacités de R&D. Kerlink se spécialise dans l'accès à une connectivité IoT intelligente et évolutive pour trois grands domaines principaux: Villes intelligentes et Qualité de Vie - opérations urbaines, distribution et comptage énergétique, commerces et lieux publics, infrastructures et pôles d'échanges, qualité de vie et santé -, Bâtiment Intelligent et Industrie - bâtiment et immobilier, industrie et fabrication, surveillance et suivi des actifs - et Agriculture Intelligente et Environnement - agriculture de précision, surveillance du bétail et élevage, environnement et climat, protection de la faune et de la flore -. Plus de 140 000 installations Kerlink ont été déployées chez plus de 350 clients dans 70 pays. Basée en France, avec des filiales aux Etats-Unis, à Singapour, en Inde et au Japon, Kerlink est membre fondateur et membre du conseil d'administration de l'Alliance LoRa® et de l'Alliance uCIFI™. Elle est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALKLK.

