Kerlink : Relevé du 31 janvier 2021

Déclaration du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital de KERLINK au 31 janvier 2021

Déclaration au titre de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Nombre d'actions composant le capital 5 086 104 Nombre réel de droits de vote (déduction faite des actions auto-détenues) 5 893 012 Nombre théorique de droits de vote (y compris actions auto-détenues) 5 902 502 A propos de Kerlink

Le Groupe Kerlink est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité pour la conception, le lancement et l'exploitation de réseaux publics et privés dédiés à l'Internet des objets. Sa gamme complète de solutions offre des équipements réseau de qualité industrielle, un cœur de réseau performant, des logiciels d'exploitation et d'administration du réseau, des applications à valeur ajoutée et des services professionnels spécialisés, renforcés par de solides capacités de R&D. Kerlink se spécialise dans la mise en place d'une connectivité IoT intelligente et évolutive pour des secteurs verticaux clés tels que : Smart Cities - télérelève, parking, éclairage public, gestion des déchets, qualité de l'air & pollution, bâtiments & usine, … -, Smart Industries - Aéroports, ports & infrastructures, logistique & tracking, pétrole, gaz & extraction minière, énergie & services publics, fabrication & commerce de détail,…- et Smart Territories - Agriculture de précision, protection de l'environnement, zones urbaines & rurales. Plus de 120 000 installations Kerlink ont été déployées chez plus de 330 clients dans 69 pays. Basée en France, avec des filiales aux Etats-Unis, à Singapour, en Inde et au Japon, Kerlink est membre fondateur et membre du conseil d'administration de la l'Alliance LoRa® et de l'Alliance uCIFI™. Elle est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALKLK.

