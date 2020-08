Kerlink : accord de distribution en Amérique du Sud

19/08/2020 | 15:52

Kerlink annonce la signature avec Microlink, spécialiste sud-américain des télécommunications, d'un accord de distribution visant à développer l'usage des réseaux LoRaWAN en Colombie et au Pérou, pays en forte croissance IoT (Internet des Objets).



L'accord porte sur l'ensemble du portefeuille de solutions LoRaWAN de Kerlink, de la vente au support. Microlink apportera son expertise sur la conception, l'exploitation et la gestion de réseaux privés IoT.



Les deux sociétés aideront ainsi leurs clients à concevoir, déployer et exploiter des réseaux IoT et opérer des applications pour le transport, l'énergie, l'agriculture, les villes intelligentes et d'autres secteurs verticaux.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.