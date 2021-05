Kerlink : 20.05.2021 | Kerlink et Cloud Energy développent le marché de l'IoT grâce à un projet smart agriculture au Vietnam

Les systèmes de surveillance câblés sont coûteux à installer et difficiles et à entretenir car il faut envoyer des équipes sur site pour des inspections et des réparations régulières tout au long de l'année. Un déploiement réussi d'une solution de gestion sans fil des fermes solaires peut permettre d'obtenir un retour sur investissement (ROI) plus rapide comparé aux solutions câblées utilisant des enregistreurs de données classiques couplés à un accès à distance en temps non réel.

Dans le prolongement de leurs précédentes collaborations sur des projets smart building et de gestion de l'énergie dans cette ville de près de 9 millions d'habitants, les deux entreprises ont récemment développé et déployé un réseau LoRaWAN® entièrement sans fil pour monitorer et gérer une installation solaire de 900 kWc dans une champignonnière située à 80 km de la ville. Le choix de l'installation du système de production d'énergie solaire sans fil a été fait par NG Investment Co., Ltd. pour ses grands avantages : stabilité de la remontée des données, possibilité de se connecter à différentes marques d'onduleurs, économies sur l'investissement et la

Kerlink et Cloud Energy développent le marché de l'IoT grâce

à un projet smart agriculture au Vietnam

Le monitoring de la grande installation solaire d'une champignonière permet, grâce à LoRaWAN®, de

réduire de 30 % les coûts d'installation et d'exploitation par rapport à un système câblé.

L'agriculture connectée est l'un des marchés verticaux les plus importants de l'Internet des Objets en Asie du Sud-Est, mais elle a besoin d'innovations révolutionnaires que des entreprises comme Cloud Energy apportent dans de nouveaux domaines pour atteindre son potentiel », déclare René Arbefeuille, Vice- Président de Kerlink APAC. « Le fait que Cloud Energy ait réussi à dépasser les objectifs fixés par les utilisateurs finaux ouvre la voie aux intégrateurs de systèmes et aux institutions financières qui investiront dans l'expansion des projets d'agriculture intelligente utilisant une infrastructure de réseau privée. Ensemble, Kerlink et Cloud Energy aident les producteurs à maximiser leurs rendements de production agricole, démontrant une fois de plus comment les réseaux IoT LoRaWAN® permettent de nouvelles opportunités dans le secteur agricole. »

A propos de Kerlink

Le Groupe Kerlink est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité pour la conception, le déploiement et l'exploitation de réseaux publics et privés dédiés à l'Internet des Objets (IdO). Sa gamme complète de solutions offre des équipements réseau de qualité industrielle, un coeur de réseau performant, des logiciels d'exploitation et d'administration du réseau, des applications à valeur ajoutée et des services professionnels spécialisés, renforcés par de solides capacités de R&D. Kerlink se spécialise dans l'accès à une connectivité IoT intelligente et évolutive pour trois grands domaines principaux: Villes intelligentes et Qualité de Vie - opérations urbaines, distribution et comptage énergétique, commerces et lieux publics, infrastructures et pôles d'échanges, qualité de vie et santé -, Bâtiment Intelligent et Industrie - bâtiment et immobilier, industrie et fabrication, surveillance et suivi des actifs - et Agriculture Intelligente et Environnement - agriculture de précision, surveillance du bétail et élevage, environnement et climat, protection de la faune et de la flore -. Plus de 140 000 installations Kerlink ont été déployées chez plus de 350 clients dans 70 pays. Basée en France, avec des filiales aux Etats-Unis, à Singapour, en Inde et au Japon, Kerlink est membre fondateur et membre du conseil d'administration de l'Alliance LoRa® et de l'Alliance uCIFI™. Elle est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALKLK.

Pour plus d'informations, visitez www.kerlink.fr

ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux- Twitter @kerlink_news, LinkedIn #Kerlink, YouTube - Kerlink

A propos de Cloud Energy

Cloud Energy est une start-up vietnamienne établie qui utilise des technologies avancées et développe des solutions IoT sur mesure pour ses marchés de la gestion intelligente des services publics, des bâtiments intelligents et des villes intelligentes. Située à Ho Chi Minh Ville (HCMC), l'entreprise a tiré parti de nombreuses années d'innovation et de développement pour devenir un fournisseur de solutions IoT en pleine croissance, au service d'un éventail de clients, des grandes entreprises aux entreprises de toute taille, ainsi que des villes et autres organisations gouvernementales. L'entreprise fournit également des solutions sans fil avancées, notamment des routeurs mobiles sans fil et des plateformes de gestion du cloud, optimisées pour répondre aux exigences rigoureuses de la mise à l'échelle des services publics afin de fournir une surveillance solaire de premier ordre pour des solutions d'efficacité énergétique. Visitez le site www.cloude.sg