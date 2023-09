Kernel Holding SA est une société holding basée en Ukraine et active dans le secteur de l'agriculture. La société opère dans sept secteurs d'activité : Le secteur de l'huile de tournesol en bouteille est engagé dans la fabrication, le raffinage, l'embouteillage, la commercialisation et la distribution d'huile de tournesol en bouteille ; le secteur de l'huile de tournesol vendue en vrac produit et vend de l'huile de tournesol en vrac (brute et raffinée) et de la farine ; le secteur des céréales est engagé dans l'approvisionnement et la commercialisation de céréales en gros ; Le segment des terminaux d'exportation propose des services de manutention et de transbordement des céréales dans les ports ; le segment des services de silos propose des services de nettoyage, de séchage et de stockage des céréales ; le segment de l'agriculture comprend l'exploitation agricole et la production de blé, de maïs, de soja, de graines de tournesol et de colza ; et le segment Autres comprend des activités liées à l'administration de la société. La société opère en Ukraine et en Russie.

Secteur Pêche et agriculture