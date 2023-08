Kernex Microsystems (India) Limited est engagée dans la fabrication et la vente de systèmes de sécurité et de services logiciels pour les chemins de fer. La société a fait ses preuves en fournissant des systèmes électroniques professionnels qui peuvent fonctionner dans des conditions environnementales strictes et difficiles. La société propose une gamme de produits, notamment LxGuard, TrainSHIELD, SAFELx, Sentinex, Casry, KMDAX, Automatic Timing (Recording) Device for Railway Wagons (ATRW), et KTPIS. La société fournit également une gamme de services de recherche et développement (R&D) intégrés à valeur ajoutée et des services de fabrication électronique (EMS/CEM) à ses clients. La société propose des services de développement de produits clés en main, de conception de produits électroniques, de conception de logiciels embarqués, de fabrication électronique, de tests ESS, de développement offshore et de contrôle de la qualité.

Secteur Communications et réseautage