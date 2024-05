Keros Therapeutics, Inc. a annoncé la nomination de Jean-Jacques Bienaimé à son Conseil d'Administration, à compter du 1er juin 2024. M. Bienaimé a été Directeur Général de BioMarin Pharmaceutical Inc. à partir de mai 2005, et Président à partir de juin 2015, jusqu'à sa retraite de BioMarin en décembre 2023. De novembre 2002 à avril 2005, M. Bienaimé a été président du conseil d'administration, directeur général et président de Genencor, Inc. une société de biotechnologie spécialisée dans les bioproduits industriels et les biothérapies ciblées contre le cancer.

Avant Genencor, M. Bienaimé a été président du conseil d'administration, directeur général et président de Sangstat Medical Corporation, une société de biotechnologie axée sur l'immunologie, de 1998 à fin 2002, devenant président en 1998 et directeur général en 1999. M. Bienaimé a également occupé plusieurs postes de direction chez Rhône-Poulenc Rorer Pharmaceuticals (aujourd'hui Sanofi-Aventis) de 1992 à 1998, dont le dernier était celui de Senior Vice President of Worldwide Marketing and Business Development. Au début de sa carrière, M. Bienaimé a travaillé chez Genentech, Inc. où il a participé au lancement de l'activateur tissulaire du plasminogène (t-PA) pour le traitement des crises cardiaques.

M. Bienaimé siège actuellement au conseil d'administration d'Incyte Corporation et d'Immunome, Inc. ainsi qu'au conseil d'administration d'une société privée de biotechnologie. M. Bienaimé est titulaire d'un M.B.A. de la Wharton School de l'université de Pennsylvanie et d'un diplôme d'économie de l'École supérieure de commerce de Paris.