KERRY GROUP : Des résultats à la saveur agréable

Kerry Group plc est un leader mondial du goût et de la nutrition au service des industries agroalimentaire, pharmaceutique et des boissons, et figure parmi les principaux fournisseurs de marques à valeur ajoutée et d'aliments de marque pour les marchés irlandais, britannique et internationaux sélectionnés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - saveurs et ingrédients nutritionnels (81,5%) : destinés à la confection de boissons, de produits alimentaires et de produits pharmaceutiques ; - produits réfrigérés et surgelés (15,5%) : notamment produits laitiers, viandes, produits de charcuterie, snacks et plats cuisinés. A fin 2021, le groupe dispose de 152 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (6,3%), Europe (30,7%), Amériques (44%) et Asie-Pacifique/Moyen Orient/Afrique (19%).

Secteur Transformation des aliments