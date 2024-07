Kerry Group plc est un leader mondial du goût et de la nutrition au service des industries agroalimentaire, pharmaceutique et des boissons. Le groupe innove avec ses clients pour créer des produits de grande saveur, avec une nutrition et une fonctionnalité améliorées, tout en garantissant un meilleur impact sur la planète. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - saveurs et ingrédients nutritionnels (86,5%) ; - ingrédients et produits laitiers (13,5% ; Dairy Ireland) : notamment protéines fonctionnelles, bases nutritionnelles et produits laitiers réfrigérés. A fin 2023, le groupe dispose de 137 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (6, 7%), Europe (24, 7%), Amériques (47,4%) et Asie-Pacifique-Moyen Orient-Afrique (21,1%).

Secteur Transformation des aliments