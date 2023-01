Kerry vend son portefeuille d'ingrédients sucrés à Advent pour 500 millions d'euros

Données financières EUR USD CA 2022 8 658 M 9 309 M - Résultat net 2022 640 M 689 M - Dette nette 2022 2 059 M 2 214 M - PER 2022 23,9x Rendement 2022 1,19% Capitalisation 15 596 M 16 768 M - VE / CA 2022 2,04x VE / CA 2023 1,91x Nbr Employés 22 000 Flottant 88,3% Graphique KERRY GROUP PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique KERRY GROUP PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 12 Dernier Cours de Clôture 88,12 € Objectif de cours Moyen 110,18 € Ecart / Objectif Moyen 25,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Edmond Scanlon Chief Executive Officer & Executive Director Gerry Behan Global President & Executive Director Marguerite Larkin Chief Financial Officer & Executive Director Tom Moran Chairman Brenda L'Estrange Global Chief Information & Process Officer Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) KERRY GROUP PLC 2.59% 16 429 NESTLÉ S.A. 3.96% 333 308 MONDELEZ INTERNATIONAL, INC. 0.89% 91 920 KRAFT HEINZ 3.66% 51 851 GENERAL MILLS, INC. 0.99% 49 557 ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY -8.06% 47 369