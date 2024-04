Keurig Dr Pepper Inc. figure parmi les principaux producteurs de boissons sans alcool en Amérique du Nord. Le groupe commercialise des boissons chaudes, des boissons gazeuses, des eaux aromatisées, des jus de fruits, des concentrés et des sirops. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - boissons rafraîchissantes (59,6%) : marques Dr Pepper, Canada Dry, Mott's, Snapple, A&W, 7UP, Sunkist soda, Squirt, Hawaiian Punch, Core Hydration, Bai, C4 Energy, Clamato, Evian, Yoo-Hoo, Big Red, Vita Coco, etc. ; - cafés (27,5%) : marques Green Mountain Coffee Roasters, The Original Donut Shop, McCafé, Laughing Man, REVV et Van Houtte. En outre, le groupe propose des machines et des accessoires à café ; - concentrés de boissons (13%) : marques Peñafiel, Clamato, Squirt, Canada Dry, Dr Pepper, Mott's et Crush. A fin 2023, le groupe dispose de 30 sites de production implantés essentiellement aux Etats-Unis (24). 87,5% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Boissons non alcoolisées