Kewaunee Scientific Corporation conçoit, fabrique et installe des produits de mobilier technique, de laboratoire et de soins de santé. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Le secteur national et le secteur international. Le secteur domestique conçoit, fabrique et installe principalement du mobilier scientifique et technique, notamment des armoires de laboratoire en acier et en bois, des hottes, des armoires, des systèmes flexibles, des surfaces de travail, des postes de travail, des établis et des boîtiers d'ordinateur. Le secteur International comprend des filiales étrangères, telles que Kewaunee Labway Asia Pte. Ltd, Kewaunee Scientific Corporation Singapore Pte. Ltd, Kewaunee Labway India Pvt. Ltd, Koncepo Scientech International Pvt. Ltd et Kequip Global Lab Solutions Pvt. Ltd. Les produits de la société comprennent des armoires en acier et en bois, des hottes, des systèmes modulaires adaptables, des postes de travail mobiles, des bancs autonomes, des armoires de sécurité biologique, ainsi que des surfaces de travail et des éviers en résine époxy.