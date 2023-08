Key Tronic Corporation est un fabricant sous contrat proposant des services de conception et de fabrication à valeur ajoutée. La société fournit à ses clients des services d'ingénierie complets, la gestion des matériaux, des installations de fabrication dans le monde entier, des services d'assemblage, des tests internes et une distribution mondiale. La société fournit un panorama de services de fabrication pour les produits OEM (Original Equipment Manufacturing) externalisés. Ses services comprennent la conception de produits, les technologies de montage en surface (SMT) et les capacités de trous traversants pour l'assemblage de cartes de circuits imprimés, la fabrication d'outils, le moulage plastique de précision, la fabrication et la peinture de tôles, le moulage par injection de liquide, l'assemblage complexe, la conception de prototypes et l'assemblage complet de produits. La société fournit des services à des clients dans une gamme d'industries telles que les consommateurs, l'industrie, la communication, les jeux, le transport, les imprimantes et les ordinateurs et périphériques. Les installations de fabrication de la société sont situées aux États-Unis, au Mexique, en Chine et au Vietnam.

Secteur Matériel informatique