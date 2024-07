KeyCorp est une société de services financiers à caractère bancaire, qui exerce ses activités par l'intermédiaire de sa filiale, KeyBank National Association (KeyBank). Par l'intermédiaire de KeyBank et de certaines autres filiales, elle fournit une gamme de produits et de services bancaires de détail et commerciaux, de crédit-bail commercial, de gestion d'investissements, de crédit à la consommation, de refinancement de prêts étudiants, de services hypothécaires commerciaux et de services spéciaux, ainsi que des produits et des services de banque d'investissement à des particuliers, des entreprises et des clients institutionnels. Elle a deux secteurs d'activité : Consumer Bank et Commercial Bank. La Consumer Bank sert les particuliers et les petites entreprises en offrant une variété de produits de dépôt et d'investissement, des services de finances personnelles et de bien-être financier, des prêts, des refinancements de prêts étudiants, des prêts hypothécaires et des prêts immobiliers, des cartes de crédit, des services de trésorerie et des services de conseil aux entreprises. La Banque commerciale se compose des secteurs d'activité Commercial et Institutionnel. Le segment commercial répond aux besoins des clients du marché intermédiaire.

Secteur Banques