Keyence Corporation est spécialisé dans le développement et la fabrication de systèmes d'automatisation industrielle et d'inspection. La société propose des lecteurs de code-barre, des marqueurs laser, des systèmes de vision industrielle ou de mesure, des microscopes, des capteurs et des dispositifs antistatiques. La répartition géographique du CA est la suivante : Japon (41,1%), Chine (17%), Etats-Unis (14,7%) et autres (27,2%).

Secteur Equipements et composants électriques