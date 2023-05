Keyence Corporation : Jefferies & Co. reste à l'achat

Données financières JPY USD EUR CA 2023 917 Mrd 6 775 M 6 239 M Résultat net 2023 364 Mrd 2 692 M 2 479 M Tréso. nette 2023 1 391 Mrd 10 278 M 9 464 M PER 2023 43,7x Rendement 2023 0,46% Capitalisation 15 890 Mrd 117 Mrd 108 Mrd VE / CA 2023 15,8x VE / CA 2024 14,6x Nbr Employés 8 961 Flottant 77,0% Graphique KEYENCE CORPORATION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique KEYENCE CORPORATION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 18 Dernier Cours de Clôture 65 520,00 JPY Objectif de cours Moyen 70 087,22 JPY Ecart / Objectif Moyen 6,97% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Tamotsu Nakata President & Representative Director Yoichi Tanabe Independent Outside Director Seiichi Taniguchi Independent Outside Director Takemitsu Takizaki President & Representative Director Akira Kanzawa Manager-Product Enhancement Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) KEYENCE CORPORATION 27.42% 117 415 SCHNEIDER ELECTRIC SE 20.99% 96 036 EATON CORPORATION PLC 7.41% 67 196 EMERSON ELECTRIC CO. -14.10% 47 160 AMETEK, INC. 4.08% 33 516 WEG S.A. 1.04% 33 082