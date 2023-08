Keyera Corp. est une société basée au Canada, qui exploite une entreprise d'infrastructure énergétique intégrée. La société exerce ses activités par le biais de trois segments : Collecte et traitement, Infrastructure des liquides, et Commercialisation. Le secteur Collecte et traitement comprend des systèmes de collecte de gaz brut et des usines de traitement situés dans les zones de production de gaz naturel, principalement dans la partie occidentale du bassin sédimentaire de l'Ouest canadien. Les activités consistent principalement à fournir aux clients des services de collecte et de traitement du gaz naturel, y compris l'extraction de liquides et la stabilisation des condensats. Ce segment comprend également la vente de volumes d'éthane. Le segment Infrastructure des liquides fournit des services de fractionnement, de stockage, de transport et de terminaison pour les liquides de gaz naturel (LGN) et le pétrole brut. Le segment Commercialisation s'occupe principalement de la commercialisation des LGN, tels que le propane, le butane et le condensat ; et de l'iso-octane à des clients au Canada et aux États-Unis, ainsi que du mélange de liquides.