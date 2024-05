Keypath Education International, Inc. est une entreprise mondiale de technologie de l'éducation. L'activité principale de la société est la gestion de programmes en ligne (OPM), principalement sur le marché de l'enseignement supérieur des universités traditionnelles. Elle fournit des services de gestion de programmes en ligne, tels que la conception et le développement de programmes, le marketing, la gestion, le recrutement d'étudiants, le soutien aux étudiants, les services de placement clinique, le recrutement de professeurs et, en outre, le développement et l'amélioration de sa plateforme d'analyse de données KeypathEDGE afin d'améliorer l'expérience des universités et des étudiants. L'entreprise permet aux universités d'Australie, des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, de Malaisie et de Singapour de délivrer des diplômes et des programmes en ligne basés sur la technologie et répondant à la demande du marché. Grâce à une technologie de bout en bout et à un service axé sur les données, l'entreprise et ses filiales s'associent à des universités pour concevoir, lancer et développer des programmes en ligne qui permettent d'acquérir des compétences utiles à la carrière pour relever les défis mondiaux, sociaux et économiques.

Secteur Internet