Keypath Education International, Inc. est une entreprise de technologie de l'éducation. La société est engagée dans des partenariats avec des universités et des programmes d'éducation en ligne basés sur la technologie. La société conçoit et offre aux étudiants des programmes d'enseignement supérieur en ligne adaptés à leur carrière et fondés sur la technologie. Son programme de disciplines comprend le commerce, les soins infirmiers, les STIM, la santé et les services sociaux, l'éducation et autres. L'entreprise propose différents programmes, notamment des programmes de troisième cycle, de doctorat, de premier cycle, des diplômes et des certificats. La société fournit des services à ses partenaires universitaires, notamment la conception, le développement, le lancement, le marketing et la gestion de programmes en ligne. Elle fournit également des services tels que la conception de produits, les études de marché, le recrutement d'étudiants et le soutien aux étudiants. La société propose environ 134 programmes en ligne dans plusieurs disciplines éducatives et pour différents types de programmes.

Secteur Internet