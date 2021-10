Keyrus : Half-Year Financial Report 2021 (French only)

Rapport Financier Semestriel 30 JUIN 2021

SOMMAIRE I RAPPORT D'ACTIVITE DU 1er SEMESTRE 2021 PERSPECTIVES, PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES RELATIFS AU SECOND SEMESTRE 2021 COMPTES CONSOLIDES RESUMES AU 30 JUIN 2021 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE

BILAN CONSOLIDE

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES TABLEAU DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES NOTES ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES IV DECLARATION DE LA PERSONNE PHYSIQUE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE 1. Faits marquants de la période L'exercice 2020 ayant été marqué par la crise du Covid-19, les priorités du Groupe Keyrus avaient été orientées sur la gestion de celle-ci tant en termes de précautions sanitaires que de préservation des marges. Au 1er semestre 2021, les impacts de la crise sanitaire sur l'activité et la gestion des ressources humaines se sont prolongés même s'ils sont moins forts qu'en 2020, particulièrement en Europe. Ainsi le Groupe a consacré le 1er semestre 2021 à la gestion du processus de sortie de confinement et à l'adaptation des modes de Delivery aux recommandations sanitaires. Il est également à noter que les conséquences économiques de la crise n'ont pas impacté au même moment les différentes régions du groupe : l'Amérique Latine a connu les impacts de cette crise sur son activité au dernier trimestre 2020, et si le 1er semestre 2021 montre une rentabilité toujours satisfaisante, celle-ci s'avère moindre que celle du 1er semestre 2020 qui fut excellente. Ainsi, dans un contexte économique toujours particulier, le Groupe Keyrus enregistre un chiffre d'affaires consolidé au premier semestre 2021 de 141,0 M€ contre 132,8 M€ au 30 juin 2020, soit une hausse de 6,1% (4,5% à périmètre et taux de change constants). Le segment Grands Comptes a connu une croissance de chiffre d'affaires au premier semestre de 5,1% (3,0% à périmètre et taux de change constants) par rapport au premier semestre 2020. Cette croissance est portée principalement par l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Afrique et Moyen Orient, les impacts économiques de la crise sanitaire se faisant encore fortement ressentir en Europe. Les activités Mid-Market conduites par notre filiale Absys-Cyborg ont connu un excellent premier semestre 2021, tant en termes de croissance d'activité et de rentabilité qu'en termes de prises de commandes. La croissance du segment est de 9,2% sur le semestre et la prise de commande est en hausse de 5,7% sur 12 mois glissants. La part de récurrence contractuelle, représentant 46,7% du chiffre d'affaires, continue de progresser, à un rythme plus rapide que le chiffre d'affaires sans récurrence (12,5% vs. 8,8%). Par ailleurs, le Groupe Keyrus a finalisé l'acquisition en janvier 2021 de 51% des titres du groupe C17 Engineering afin d'enrichir ses compétences en Conseil et Développement autour des technologies Microsoft. Fondée en 2010 par trois associés, C17 Engineering est une entreprise de services numériques (ESN) créée par des ingénieurs pour des ingénieurs qui se positionne en tant que « Pure Player » Microsoft, spécialiste du conseil et de la mise en œuvre sur la chaîne de valeur - Applicatif (.NET) / Cloud (Azure) / DevOps. C17 Engineering a réalisé un chiffre d'affaires de 2,4M€ en 2020 et compte une trentaine de collaborateurs. L'ESN a su maintenir ses effectifs en 2020-2021 malgré la crise sanitaire et a pu bénéficier de l'accélération de la transformation digitale du marché pour accompagner ses clients dans le développement d'applications modernes, résilientes et évolutives autour de la plateforme cloud Azure. 3

En outre, le Groupe a procédé à des rachats de parts détenues par des actionnaires minoritaires, au sein des sociétés Medqualis, Keyrus Management et Financière MyBCG (groupe Lynx partners). Toutes trois réalisées au 1er trimestre 2021, ces opérations ont permis à Keyrus SA de devenir l'unique actionnaire de Keyrus Management (France), de porter sa participation dans Medqualis, sa filiale Canadienne dédiée aux activités biopharmaceutiques à 77.5%, et d'augmenter légèrement sa participation dans le groupe Lynx partners à 89,15%. Enfin, Keyrus réalise en 2021 un investissement stratégique dans Mozzaik365, solution de Digital Workplace nativement intégrée avec l'environnement Microsoft et permettant aux entreprises déployant Office365 d'y adjoindre aisément un additif de gestion de communication interne, communautés de collaborateurs, documentation, « knowledge management », tout en assurant une sécurité accrue. 2. Chiffre d'affaires Le chiffre d'affaires du groupe pour les six premiers mois de l'année 2021 se décompose comme suit (en M€) : Segment 30 juin 2021 30 juin 2020 (*) Grands Comptes 105,6 100,5 Mid Market 35,4 32,4 Total 141,0 132,8 3. Résultats Le résultat opérationnel courant du premier semestre 2021 s'élève à +3,6M€ contre +2,5M€ au premier semestre 2020. Cette amélioration s'explique principalement par celle du taux d'occupation sur les deux segments ainsi que par une croissance forte sur le segment Mid Market. Cette amélioration est ressentie sur les deux segments : le résultat opérationnel courant des activités Grands Comptes est de 1,2M€.

le résultat opérationnel courant des activités Mid-Market est de 2,4M€. Le résultat opérationnel s'élève à +2,7M€ contre +2,0M€ au premier semestre 2020. Il enregistre un certain nombre de coûts non récurrents liés à l'adaptation et au renouvellement nécessaire de certaines fonctions de direction (0,7M€ vs. 1,0M€ au 1er semestre 2020). Le coût de l'endettement financier est de 0,8M€ au 1er semestre 2021 en baisse de 0,1M€ par rapport au coût constaté au 1er semestre 2020. Le résultat financier intègre également d'autres produits et charges financiers pour un montant de +3,2M€, constitué notamment de la réévaluation à la juste valeur des titres de participation dans la société Rivery pour 3M€, le solde étant principalement constitué des pertes et gains de change ainsi que des produits d'actualisation. 4

Le résultat avant impôt ressort donc à 5,1M€ contre 1,5M€ au 30 juin 2020. La charge d'impôts totale est de (1,3) M€ contre (3,7) M€ au 30 juin 2020. L'amélioration s'explique principalement par le fait que la charge 2020 intégrait une reprise d'impôts différés actifs de 1,9M€ comptabilisée l'année dernière, alors que la hausse des impôts exigibles de 1,3M€ (principalement en Amérique du Nord) est partiellement compensée par la baisse de la CVAE de 0,4M€ à la suite de l'allègement du taux. En conséquence, le résultat net s'établit à 3,7M€ contre -1,4M€ au 30 juin 2020. Le résultat net par action ressort à 10 centimes par action. 4. Flux de trésorerie La trésorerie active s'élève à 36,9M€ contre 38,8M€ au 30 juin 2020. La dette financière brute (hors put, earn-out, dettes sur acquisitions de filiales et obligations locatives) diminue de 12,8M€ passant de 80,8M€ au 31 décembre 2020 à 68,0M€ au 30 juin 2021. La dette nette s'élève à 31,0M€ au 30 juin 2021 contre 33,9M€ un an auparavant et 18,9M€ au 31 décembre 2020. Cette hausse de la dette nette au premier semestre est maîtrisée, s'expliquant principalement par une hausse du BFR suite au remboursement des reports de charges sociales selon l'échéancier négocié avec l'administration en application des mesures gouvernementales (3,7M€), une saisonnalité récurrente du BFR d'activité (notamment 3,1M€ sur les produits constatés d'avance des contrats) et des décaissements liés aux croissances externes de 3,1M€ (nouvelles croissances externes, compléments de prix et rachats de minoritaires). 5. Bilan Les actifs non courants ressortent à 151,4M€ au 30 juin 2021 contre 152,9M€ au 31 décembre 2020. La diminution s'explique principalement par l'amortissement des droits d'utilisation IFRS 16 réalisé sur le premier semestre 2021. Les actifs courants hors trésorerie diminuent à 142,7M€ contre 168,7M€ au 31 décembre 2020. Cette diminution s'explique principalement par une baisse de la trésorerie. Les capitaux propres consolidés progressent à 50,8M€ au 30 juin 2021 contre 47,8M€ au 30 juin 2020 et 47,0M€ au 31 décembre 2020. 6. Principales transactions avec les parties liées L'ensemble des transactions concerne des opérations courantes entre les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation. 5

