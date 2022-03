Keyrus : Keyrus réalise un investissement stratégique dans Codeby, un partenaire stratégique mondial de VTEX, une plateforme SaaS de commerce numérique.

Keyrus élargit son offre de commerce numérique avec un investissement stratégique en Amérique latine

Keyrus réalise un investissement stratégique dans Codeby, un partenaire stratégique mondial de VTEX, une plateforme SaaS de commerce numérique.

São Paulo, Levallois-Perret, le 8 mars 2022 - Keyrus, leader mondial du conseil en data intelligence, numérique et transformation des entreprises, annonce une prise de participation majoritaire dans le capital de Codeby, société brésilienne spécialisée dans le conseil en commerce électronique multicanal.

Pour Keyrus, cet investissement dans Codeby représente une opportunité stratégique de s'associer à la plateforme de commerce électronique SaaS visionnaire, VTEX, en élargissant son portefeuille et en renforçant son leadership en matière de solutions de commerce numérique B2B et B2C et de mise en œuvre de Marketplaces. « En accueillant Codeby au sein du Groupe Keyrus, non seulement nous renforçons notre positionnement en LATAM, mais nous accélérons également notre pratique du Digital Commerce en forte croissance à l'échelle mondiale grâce à l'empreinte de Codeby en Amérique du Nord et en EMEA », déclare Marc Stukkens, vice-président exécutif du Groupe Keyrus.

Fondée en 2014, Codeby, partenaire stratégique mondial de VTEX, compte 80 employés, un chiffre d'affaires de 2,5 millions USD et plus de 30 clients mondiaux. « Pour Codeby, cette union avec Keyrus est une opportunité unique d'accélérer notre expansion internationale et de développer notre base de clients entreprises » , analyse le fondateur de Codeby, Fellipe Guimarães.

« Il y a une grande cohérence culturelle entre nos deux entreprises, nous sommes très enthousiastes à l'idée de commencer ce nouveau voyage, nous avons tant à nous offrir l'un l'autre. Nous avons hâte d'apporter notre perspective unique du marché » , déclare Victor Almeida, le cofondateur.

VTEX, la plateforme de commerce numérique d'entreprise pour les grandes marques et les détaillants, qui compte 20 sites d'exploitation et 1 600 employés dans le monde, voit dans cette acquisition un énorme potentiel pour de nouvelles activités et une croissance accélérée.

« Depuis mon premier poste chez VTEX en 2015, Codeby a toujours été en tête de liste lorsqu'il s'agissait de recommander des Partenaires. Aujourd'hui, presque 7 ans plus tard, je ne cesse de les présenter à nos clients les plus stratégiques. Je ne peux que voir cette acquisition comme une opportunité de booster encore plus cette équipe très talentueuse, en touchant de nouveaux clients, de nouveaux types de projets et même de nouvelles géographies » , souligne Daniela Jurado, directrice générale EMEA de VTEX.

« Les complémentarités de Keyrus et Codeby en termes de portefeuille numérique, de partenaires technologiques, de zones géographiques et de culture d'entreprise nous permettront de confirmer notre position de leader mondial du commerce numérique avec plus de 200 boutiques en ligne et clients dans le monde », conclut Stephan Samouilhan, PDG de Keyrus Latam.

À PROPOS DE KEYRUS

Acteur international du conseil et des technologies, Keyrus a pour mission de donner du sens aux données, en révélant toute leur portée, notamment sous un angle humain.

Parce que ce ne sont pas tant les données elles-mêmes qui importent, mais les opportunités que nous pouvons développer en les apprivoisant vraiment, nous nous efforçons constamment de comprendre les objectifs que nos clients souhaitent atteindre. Nous explorons et mesurons les comportements, nous les comprenons et les traduisons en un résultat concret. Nous donnons un sens aux réalités que les données portent afin d'aider nos clients à prendre des décisions plus efficaces.

Les données, qu'elles soient grandes, petites, humaines, complexes, historiques ou prospectives, n'ont de sens que lorsqu'elles sont utilisées pour développer les expériences, affiner la compréhension du quotidien et prendre les meilleures décisions.

Notre proposition de valeur est fondée sur cinq grands groupes de services, chacun comprenant des offres multiples :

. Automatisation et intelligence artificielle : nous fournissons à nos clients les moyens d'améliorer leur productivité et leur précision sur l'ensemble de leurs processus, afin de se concentrer sur le travail à plus forte valeur ajoutée.

. Expérience numérique centrée sur l'humain : la relation avec les clients et l'engagement des collaborateurs constituent deux des plus grands contributeurs au succès global des entr

eprises. Nous aidons les entreprises à imaginer et à créer des expériences numériques multimodales et fluides pour atteindre leurs objectifs.

. Mise en œuvre des données et des analyses : les données sont une clé incontestable du succès pour les entreprises. Lorsqu'elles sont utilisées intelligemment, elles ouvrent des opportunités uniques pour faire face aux défis actuels et futurs. Nous permettons aux organisations de déployer tout le potentiel de leurs données : nous mettons la science des données au profit du développement de de l'entreprise.

. Cloud et sécurité : le Cloud et les plateformes numériques ont le potentiel de révolutionner la façon dont les données sont transformées en valeur, tout en portant l'extensibilité et la flexibilité à un niveau supérieur. Nous sécurisons l'ensemble de vos données et veillons à ce qu'elles soient protégées et confidentielles.

. Transformation et innovation : pour prospérer dans l'écosystème actuel, chaque entreprise doit non seulement accélérer sa transformation numérique, mais aussi acquérir des compétences pour stimuler son adaptabilité, sa résilience et sa compétitivité. Nous aidons nos clients à se transformer avec succès pour développer un meilleur futur.



S'appuyant sur l'expérience cumulée de plus de 3 000 collaborateurs et présent dans 22 pays sur 4 continents, Keyrus est l'un des principaux experts internationaux en matière de données, de conseil et de technologie.

Pour en savoir plus : www.keyrus.fr

À PROPOS DE CODEBY

Nous sommes une entreprise technologique spécialisée dans le développement de fonctionnalités qui contribuent à la croissance des entreprises numériques.

Nous avons plus de 6 ans d'expérience au service des grandes marques du marché, nous contribuons avec des solutions technologiques personnalisées qui ajoutent et résolvent les besoins de chacun de nos clients.

Nous sommes spécialisés dans le e-commerce et plus particulièrement dans les écosystèmes VTEX et Shopify, tous deux considérés comme d'excellentes plateformes de commerce électronique multicanal dans le monde. Nous avons une équipe qui se concentre sur les deux plateformes pour fournir des services de soutien, de développement et de création de nouvelles solutions.

En outre, nous avons des startups qui cherchent à résoudre les petits défis des magasins en ligne avec des idées innovantes accessibles aux petites, moyennes et grandes entreprises.

Pour en savoir plus, consultez le site https://codeby.com.br/

À PROPOS DE VTEX

VTEX (NYSE : VTEX) fournit une plateforme de commerce numérique "software-as-a-service" pour les marques d'entreprise et les détaillants. Notre plateforme permet à nos clients d'exécuter leur stratégie de commerce, y compris la création de magasins en ligne, l'intégration et la gestion des commandes à travers les canaux, et la création de marketplaces pour vendre des produits de fournisseurs tiers. Fondé au Brésil, nous avons été un leader dans l'accélération de la transformation du commerce numérique en Amérique latine et nous nous développons à l'échelle mondiale. Notre plateforme est conçue selon des normes et des fonctionnalités de niveau entreprise. Plus de 2 000 clients nous font confiance, avec plus de 2 500 boutiques en ligne actives dans 32 pays, qui s'appuient sur VTEX pour entrer en contact avec leurs consommateurs de manière significative.

Pour en savoir plus : https://vtex.com/

CONTACTS PRESSE

LA NOUVELLE AGENCE

Elvin Macko

Tel : 06 18 65 18 53

Elvin@lanouvelle-agence.com KEYRUS

Félix Bassous

Tel : 01 41 34 10 00

rp-keyrus@keyrus.com

Keyrus – 155, rue Anatole France – 92593 Levallois-Perret Cedex – Tél : +33(0)1 41 34 10 00 – rp-keyrus@keyrus.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lWtuaZacl22Wy5xxaJdmZ2lraJlmlmGWmWmWl2KaZsianJxgx2uXmZeeZnBkmW5m

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/73490-keyrus-elargit-son-offre-de-commerce-numerique-avec-codeby.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews