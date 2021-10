Keyrus : Keyrus renforce son leadership en Amérique latine par la réalisation de deux acquisitions stratégiques au Mexique et en Colombie

Par l'acquisition de Bigo et d'IT Performa, Keyrus étend sa présence sur les marchés de la transformation digitale et de la Data Intelligence.

São Paulo, Bogota, Mexico, le 7 octobre 2021 – Acteur international des domaines de la Data Intelligence, du Digital, et du conseil en management et transformation des entreprises, Keyrus annonce aujourd'hui l'acquisition de Bigo, une société mexicaine spécialisée dans le Digital Commerce, et d'IT Performa, une entreprise colombienne spécialiste de la Data Intelligence.

« Nous renforçons nos positions ainsi que notre leadership en Amérique latine, où Keyrus est déjà présent depuis plus de 15 ans. L'Amérique latine représente aujourd'hui le deuxième pôle d'activité de notre Groupe après la France », déclare Eric Cohen, Fondateur & P-DG du Groupe Keyrus.

A la suite de ces acquisitions, Keyrus comptera en Amérique latine un total de 800 collaborateurs disposant d'expertises fonctionnelles et techniques dans de nombreux domaines : Technologies Cloud, Big Data, Intelligence Artificielle, Data Science, Analyse des données, Gestion de la performance d'entreprise, Digital commerce, Marketing digital et Workflows numériques.

Keyrus accroit son implantation géographique en Amérique latine avec des bureaux au Brésil, en Colombie, au Pérou et au Mexique.

Bigo est une société de conseil à croissance rapide, spécialisée dans le Digital commerce B2B et B2C, et dans la Gestion de la relation client (CRM). Fondée en 2015, et employant une quarantaine de collaborateurs, Bigo a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 1,7 million de dollars. « Grâce à nos équipes et au support de nos partenaires, nous avons réussi à développer de solides capacités et expertises qui nous permettent d'offrir à nos clients, basés au Mexique et aux États-Unis, des solutions de transformation digitale de bout en bout », explique Raul Castellanos, P-DG de Bigo.

Fondée en 2014, IT Performa est une société de conseil et de solutions dans le domaine de la Data Intelligence. Affichant un chiffre d'affaires de 3,1 millions de dollars en 2020, cette entreprise conduit ses activités en Colombie, au Pérou et au Mexique. IT Performa compte plus de 200 clients, dont Juan Valdez, la Police nationale colombienne et Aval Digital Labs.

« Il nous a semblé naturel d'unir nos forces avec Keyrus. Cela représente une formidable opportunité pour IT Performa de se développer rapidement et d'offrir des prestations de la plus haute qualité. Cette approche plus holistique va nous permettre de relever les défis de nos clients dans les domaines de la Data et du Digital sur le marché dynamique de l'Amérique latine », précise Carlos Diaz, P-DG d'IT Performa.

Stephan Samouilhan, CEO de Keyrus LATAM, commente : « La demande dans les domaines de la Data Intelligence et de la Transformation digitale explose actuellement sur ce continent ! Grâce à ces acquisitions, Keyrus va devenir de facto l'expert n° 1 de la Data et du Digital dans la région. »

Sous l'impulsion de la pandémie mondiale, les marchés de la Data et du Digital en Amérique latine ont fortement accélérés en 2020. Au Mexique, plus de 60% de la population a utilisé l'e-Commerce l'année dernière. En Amérique latine, le nombre d'acheteurs en ligne a augmenté de 5%.

Les entreprises latino-américaines ont consacré 7 milliards de dollars environ aux services Cloud en 2020, un domaine incluant la gestion des données, qui était jusqu'à présent limitée aux opérations sur site uniquement. D'après les prévisions du Boston Consulting Group, ce marché devrait atteindre 18 milliards de dollars en 2023.

Les acquisitions de Bigo et IT Performa permettent à Keyrus de mettre à profit l'ensemble de ses partenariats stratégiques dans la région. En effet, Keyrus est partenaire des plus importants fournisseurs de services Cloud (AWS, Google, Microsoft, Oracle), et aussi des éditeurs majeurs du monde Digital (Salesforce, SAP, …) et de la Data (Alteryx, Denodo, H2O, Qlik, Talend, …).

« Nous sommes prêts à répondre aux besoins locaux liés à l'exploitation des données, à la transformation digitale, au Cloud, ainsi qu'à la gestion et transformation d'entreprise afin d'accompagner plus largement nos clients. Notre objectif est d'être reconnu comme un guichet unique de services et de solutions de Data Intelligence et de Transformation digitale destinés aux ETI et aux grands groupes latino-américains », conclut Stephan Samouilhan.

À PROPOS DE KEYRUS

Keyrus, créateur de valeur à l'ère de la Data et du Digital

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d'aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché autour d'une offre novatrice qui s'appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes :

• Data Intelligence

Data Science – Intelligence Artificielle – Big Data & Cloud Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM

• Digital Experience

Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital – DMP & CRM – Commerce Digital – Performance Digitale – User Experience

• Conseil en Management & Transformation

Stratégie & Innovation – Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement des Projets

Présent dans 22 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie 3000 collaborateurs.

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris (ALKEY - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters : KEYR.PA – Bloomberg : ALKEY:FP).

Plus d'informations sur : www.keyrus.fr

