Levallois-Perret (France), La Haye (Pays-Bas) – 2 février 2023:

Dans la continuité du communiqué de Presse publié le 20 janvier 2023, Le Groupe Keyrus est heureux d'annoncer une prise de de participation majoritaire dans Sonum International, groupe européen, expert dans le conseil et la mise en œuvre de solutions EPM (‘Enterprise Performance Management'). Cette acquisition conforte la position du Groupe Keyrus en tant que société de conseil mondial pour l'EPM et renforce une large gamme de services et de solutions de pilotage de la performance sur l'ensemble de la chaîne de valeur de ses clients. Avec cet investissement, la pratique EPM de Keyrus est désormais très bien positionnée pour servir ses clients dans toutes les régions.

A la suite de cet investissement, Sonum International deviendra Keyrus, s'alignant sur la marque mondiale forte du Groupe Keyrus et positionnant l'entreprise de manière optimale pour poursuivre sa croissance sur le marché EPM dans toutes les régions du monde.

À PROPOS DE KEYRUS

Acteur international du conseil et des technologies, Keyrus a pour mission de donner du sens aux données, en révélant toute leur portée, notamment sous un angle humain.

Parce que ce ne sont pas tant les données elles-mêmes qui importent, mais les opportunités que nous pouvons développer en les apprivoisant vraiment, nous nous efforçons constamment de comprendre les objectifs que nos clients souhaitent atteindre. Nous explorons et mesurons les comportements, nous les comprenons et les traduisons en un résultat concret. Nous donnons un sens aux réalités que les données portent afin d'aider nos clients à prendre des décisions plus efficaces.

Les données, qu'elles soient grandes, petites, humaines, complexes, historiques ou prospectives, n'ont de sens que lorsqu'elles sont utilisées pour développer les expériences, affiner la compréhension du quotidien et prendre les meilleures décisions.

Notre proposition de valeur est fondée sur cinq grands groupes de services, chacun comprenant des offres multiples :

. Automatisation et Intelligence Artificielle

. Expérience numérique centrée sur l'humain

. Mise en œuvre des données et des analyses

. Cloud et Sécurité

. Transformation et Innovation

S'appuyant sur l'expérience cumulée de plus de 3 000 collaborateurs et présent dans 22 pays sur 4 continents, Keyrus est l'un des principaux experts internationaux en matière de données, de conseil et de technologie.

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris.

(ALKEY - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters: KEYR.PA – Bloomberg: ALKEY: FP).

Plus d'informations sur www.keyrus.fr

