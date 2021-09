Keyrus : Retour sur l'édition 2021 de la Cyber Week

Article publié par Abigael Belaiche, Business Analyst chez Keyrus Innovation Factory

Aujourd'hui, dans notre monde numérisé, la cybersécurité est essentielle pour protéger les institutions, les entreprises et les populations. De plus, le contexte actuel de crise sanitaire mondiale a amplifié ce besoin et fait naître une nouvelle priorité pour les entreprises de devenir cyber-résilientes.

L'édition 2021 de la Cyber Week Internationale, s'est tenue cet été à l'Université de Tel-Aviv, et a ainsi été le point de rencontre entre d'éminents cyber-experts, les représentants politiques et investisseurs du monde entier pour présenter le marché et les innovations de cybersécurité, en particulier au sein de la Startup Nation.

La conférence de cette année a donc réuni le Premier ministre Naftali Bennett, le ministre de la Défense Benny Gantz, le ministre de la Sécurité publique Omer Bar-Lev, ainsi que des dizaines de hauts fonctionnaires israéliens et étrangers.

Lors de cette édition, Naama Ben Dov, associée YL Ventures, fonds d'investissements Américano-israélien, spécialisé en cybersécurité et gérant plus de 300 millions de dollars, a mis en avant l'augmentation des cyberattaques liée à la crise sanitaire mais également la croissance de nouvelles solutions cyber pour répondre à ce besoin urgent.

En effet, en Israël, aujourd'hui, plus de 20% des entreprises ont été victimes de cyberattaques et 47% dans le secteur de la Tech. Une entreprise sur 30 a également déclaré des pertes de données sensibles. Concernant le secteur de la Cybersécurité et ses startups, on assiste à une levée de fonds record de plus de 3 milliards de dollars investis lors d'une cinquantaine de deals au cours des six premiers mois de l'année 2021, ce qui représente 41% de l'investissement mondial.

De plus, sept compagnies israéliennes ont atteint le statut tant convoité de licorne telles que Orca Security, Aqua Security et Axonius tandis que près de vingt entreprises ont été rachetées pour un total de 2.2 milliards de dollars.

En outre, Menny Barzilay, PDG de la Startup Cyber Cytactic, était également présent pour énoncer les tendances des prochaines années. Ainsi, d'après cet expert international en cybersécurité, les principales tendances sont le développement de solutions cyber pour protéger l'utilisation des nouvelles technologies (telles que les véhicules autonomes, la robotique, les biotechnologies et l'IomT) ainsi que la sécurisation du Cloud et des données, avec l'augmentation exponentielles des attaques durant la crise de la Covid-19. Avec plus de 300 startups cyber créées ces dix dernières années, selon les données Startup Corner, Israël développe en permanence des solutions innovantes pour répondre à cette cybermenace.

Lors de cette édition, les nouvelles jeunes pousses israéliennes ont présenté leurs réponses. Ainsi, la startup AirEye a développé des capteurs légers de surveillance et a levé 8 millions de dollars lors de levées de fonds. Cette solution de sécurisation des réseaux Wifi, Bluetooth et 5G, destinée aux entreprises du secteur aérien, est aujourd'hui déployée dans tous les secteurs d'activité. Les fondateurs d'AirEye ont, précédemment, vendu leurs startups, Aorato et Imperva, pour plus de 2 milliards de dollars.

Était également présente, la startup Argon, proposant une solution de sécurisation de la Supply Chain afin de protéger l'intégrité des pipelines de livraison automatisée de logiciels. La solution hiérarchise et automatise la correction des alertes en fonction des meilleures pratiques de sécurité et des règles de conformité. La technologie de détection de falsification de code d'Argon effectue des contrôles de validité à chaque étape du processus CI/CD. Avec 4 millions de dollars levés, la société se concentre sur les secteurs du Retail et de la Fintech.

La Startup Continuity Software, rachetée par Kedma Capital en 2016 pour 50 millions de dollars, propose, de son côté, des solutions software pour prévenir les pannes et les incidents de perte de données dans des systèmes de stockage ainsi que pour garantir la récupération des données contre les attaques de ransomware.

Aujourd'hui, Israël est un leader mondial reconnu en Cybersécurité et a été nommé deuxième pays cyber après les États-Unis par l'Institut international d'études sur la sécurité. La Startup Nation est devenue ce géant de la cybersécurité grâce à l'étroite collaboration entre les universités, l'industrie, le gouvernement ainsi que l'armée, et son service militaire obligatoire. On ne peut évidemment pas parler de cybersécurité sans mentionner l'unité 8200 de l'armée Israélienne. Cette unité de renseignement est un incubateur géant et un vivier d'entrepreneurs et chercheurs qui ont donné naissance aux plus grandes entreprises Tech israéliennes, telles que Waze, Monday, Check Point et CyberArk, cotés au Nasdaq à New York.

Aujourd'hui, la création de la future capitale de la cybersécurité à Beer-Sheva est l'exemple parfait de cette symbiose propre au jeune pays. Depuis 2013, cette ville au milieu du désert du Néguev, s'est transformé en complexe dédié à la cybersécurité avec, au centre, l'Université Ben Gourion, leader dans le domaine de l'informatique, la nouvelle base de télécommunications de l'armée israélienne, le bureau national de l'autorité de la cybersécurité, le centre d'affaires CyberSpark et l'installation de multinationales telles que Deutsche Telekom, Mellanox, Oracle, Paypal ou IBM. Ainsi, c'est à la suite de la visite du campus israélien par le dirigeant d'Orange Cyberdéfense Michel Van Den Berghe, que le gouvernement français a validé le projet de développement d'un Cyber Campus en France.

Durant le cycle de conférences de la Cyber Week, le discours du Premier Ministre, Naftali Bennet, était également très attendu. Il a ainsi rappelé l'efficacité et l'importante rentabilité de la cybercriminalité de nos jours. C'est donc pour répondre de manière forte qu'Israël lance la création de la nouvelle organisation gouvernementale au niveau mondial, le Global Cybernet Shield, pour amener les pays à coopérer contre les cyberattaques. Le pays appelle ainsi les gouvernements alliés à rejoindre cette collaboration internationale pour identifier et alerter en temps réel les menaces de cybersécurité, ainsi que travailler ensemble pour développer des solutions innovantes. La cybercriminalité est une menace récente qui croît de manière exponentielle et la crise sanitaire mondiale l'a mise en lumière.

