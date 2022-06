Keyrus devient l'actionnaire majoritaire de CMG Consulting Group, société de conseil spécialisée dans les métiers de la Banque, de la Finance, de l'Assurance, et de l'Immobilier. Fondé en 2006 à Paris, CMG Consulting Group regroupe 4 sociétés et compte plus de 100 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 11,3 millions d'euros en 2021. Le groupe s'est rapidement développé en Europe et a ouvert en 2021 une première filiale au Portugal.



L'investissement dans CMG Consulting Group représente pour Keyrus une opportunité stratégique de renforcer son pôle Services Financiers (FSI) et de répondre de manière plus globale aux besoins de transformation de ces secteurs en combinant le savoir-faire métier de CMG Consulting Group à ses expertises fonctionnelles et technologiques dans les domaines de la Data et du Digital.