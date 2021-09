Keyrus : en chute après ses semestriels

Keyrus lâche 12% après la publication de ses comptes de premier semestre 2021, dont un résultat net part du groupe de 1,6 million d'euros, contre -2,5 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel courant passé de 2,5 à 3,6 millions d'une année sur l'autre.



Le groupe de services informatiques a enregistré un chiffre d'affaires de 141 millions d'euros, en hausse de 6,1% (+4,5% à périmètre et taux de change constants), croissance tirée en particulier par les activités mid-market (+9,2% en organique).



Sur ses deux segments grands comptes et mid-market, Keyrus 'continuera de mettre l'accent sur l'innovation, la qualité de prestation et la relation client, et envisage une poursuite à court terme de la croissance organique et externe'.



