Keyrus : en négociations exclusives pour racheter Sonum

Keyrus est entré en négociation exclusive en vue d'acquérir une participation majoritaire dans Sonum International, un spécialiste de l'amélioration de la performance de l'entreprise (EPM) et des solutions de planification de gestion Anaplan.



La société de conseil en technologies explique que cet investissement devrait lui permettre d'élargir son offre EPM au niveau mondial et de renforces ses capacités afin d'accompagner un plus grand nombre de clients.



Fondé en 2010 à La Haye (Pays-Bas), Sonum accompagne ses clients dans l'optimisation de la mise en place de leurs processus et de leurs méthodes de gestion de la performance.



Partenaire mondial d'Anaplan, notamment dans la formation, Sonum a dirigé avec succès plus de 120 implémentations dans des grands groupes internationaux et des entreprises de taille moyenne.



Dans un communiqué, Keyrus souligne qu'il est depuis plusieurs années le partenaire industriel de Sonum, avec lequel il partage une culture commune de l'entrepreneuriat et de la création de valeur.



Leur rapprochement capitalistique devrait leur permettre de renforcer davantage leur offre et leur couverture géographique, avec des équipes combinées désormais réunies dans 26 pays et sur quatre continents.



Sonum prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros en 2022 et emploie actuellement 55 consultants aux Pays-Bas, en Espagne, en Lettonie, au Portugal, en Finlande et en Pologne, ce qui va venir ajouter quatre nouveaux pays au groupe Keyrus, déjà présent en Espagne et au Portugal.



