Keyrus : et Mozzaik365 s'allient pour accélérer leur développement sur le marché ...

Levallois-Perret, le 13 septembre 2021 - Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en Management et Transformation des entreprises, annonce son partenariat avec Mozzaik365, éditeur d'une plateforme digital workplace destinée aux clients équipés de Microsoft Office 365.

Mozzaik365 a développé une solution unique permettant aux utilisateurs d'Office 365 de déployer rapidement et simplement une digital workplace nativement intégrée avec leur environnement Microsoft. Cette solution apporte une expérience utilisateur unifiée et intuitive tout en offrant des fonctionnalités avancées de communication, gestion de la connaissance, gestion d'événements, communautés, collaboration qui viennent compléter les capacités natives d'Office 365. Mozzaik365 se positionne comme une extension d'Office 365 et non une surcouche, ce qui garantit une sécurité accrue, une simplicité de mise en œuvre et une pérennité d'usage forte dans le cadre des évolutions des applicatifs tant côté Microsoft que Mozzaik365.

Mozzaik365 vient enrichir le portefeuille de solutions digitales de Keyrus au niveau de ses offres dédiées à la digital workplace, à la Business Transformation et à l'expérience client.

En s'appuyant sur cette solution, Keyrus peut se consacrer pleinement au conseil et à l'accompagnement de ses clients autour de leurs problématiques liées aux nouveaux modes de collaboration et de travail hybrides, en restant plus que jamais focalisé sur les enjeux de performance opérationnelle, d'adoption et d'efficacité d'usage au quotidien.

Keyrus et Mozzaik365 se sont rapprochés depuis quelques mois à travers de nombreuses initiatives. Côté expertise, Keyrus a créé une équipe dédiée à la solution de l'éditeur qui travaille en étroite collaboration avec leurs experts pour bénéficier des dernières innovations. Cette alliance se positionne actuellement sur une quinzaine de projets pour des ETI et grands comptes et prévoit de nombreux événements marketing afin de répondre ensemble aux enjeux clients autour de l'expérience collaborateur et du travail collaboratif.

Ce partenariat permettra à Mozzaik365 et à Keyrus d'accélérer leurs activités communes en France et de se développer plus rapidement dans le reste du monde, notamment en Amérique du Nord, en Belux et au Moyen-Orient.

« Ce partenariat s'inscrit dans la volonté d'accompagner la transformation de nos clients en apportant une réponse à la fois concrète et innovante dans l'univers Office 365. Les digital workplace s'imposent plus que jamais comme les nouvelles plateformes incontournables pour déployer les nouveaux modes de travail hybrides. Cela s'inscrit aussi dans la volonté de Keyrus de renforcer encore avec ce partenariat, sa proximité avec Microsoft et son écosystème en apportant une réponse globale tant sur la dimension technologique qu'expérience utilisateur et efficacité opérationnelle métier », précise Jean-Philippe Clair, Directeur Digital de Keyrus.

« Mieux communiquer et mieux collaborer tout en s'appuyant sur une solution 100% intégrée à Microsoft 365, telle est la mission de Mozzaik365. Nous matérialisons aujourd'hui notre ambition de déployer une digital workplace résolument moderne à l'échelle de la France mais aussi à l'international pour répondre aux enjeux actuels des entreprises. Nous sommes très heureux d'accélérer notre développement en faisant de Keyrus un partenaire stratégique », commente Florian Bouron, CEO de Mozzaik365.

[Link]

[Link]