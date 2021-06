Keyrus : Livre Blanc Keyrus Management - Un puzzle de sortie de crise pour les ...

Dans ce livre blanc, découvrez les enjeux & clés de sortie de crise spécifiques aux directions marketing et commerciales.

Une analyse en trois temps :

. Les entreprises dans la crise : du réflexe d'urgence à la transformation structurée

. Des fonctions marketing et vente au cœur de l'action et de la transformation

. Changement culturel et évolution du modèle opérationnel

PARTIE 1 - Les entreprises dans la crise : du réflexe d'urgence à la transformation structurée

1. Faire preuve d'agilité et surfer sur les incertitudes du marché

2. La recherche d'efficacité et de performance doit s'inscrire dans une transformation structurante et pérenne

PARTIE 2 - Des fonctions marketing et vente au coeur de l'action et de la transformation

3. Le Marketing attendu pour conduire le train de la reprise de l'activité

4. L'amélioration de l'expérience client s'affirme comme la priorité N°1

5. Des entreprises conduites à repenser leur promesse client

6. La relation client personnalisée : une stratégie pensée à long terme

7. Un marketing local et un commerce « de proximité » qui remettent en question les schémas de distribution

8. Le retour à la croissance s'appuiera sur des investissements marketing tactiques et mesurables

PARTIE 3 - Changement culturel et évolution du modèle opérationnel

9. Repenser et accélérer la transformation digitale

10. Réinventer la relation entre les métiers