Keyrus : projet d'offre publique d'achat simplifiée

Keyrus signe de loin la plus forte hausse du marché parisien mercredi suite à l'annonce d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions du groupe de conseil et de technologies.



Suivant un protocole d'investissement conclu entre Eric Cohen - le PDG et fondateur de la société - certains managers et BNP Paribas, ce projet d'OPA, qui fait apparaître à un prix de sept euros par titre, pourrait être éventuellement suivi d'un retrait obligatoire.



Cet ensemble détient à ce jour 10.687.767 actions et 20.855.751 droits de vote, soit 61,9% du capital et 75,6% des droits de vote.



L'offre fait ressortir une prime de près de 59% sur le cours de l'action Keyrus à la clôture du marché le lundi 5 juin, dernier jour de cotation avant l'annonce de l'opération.



Elle visera l'ensemble des actions Keyrus non détenues par les initiateurs, à l'exclusion des 1.379.626 actions auto-détenues, soit environ 8% du capital et 5% des droits de vote.



Dans l'hypothèse le seuil de 90% du capital et des droits de vote serait franchie à l'issue de l'OPA, la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire serait demandée au même prix que l'offre, soit sept euros par action.



Suspendue hier, l'action Keyrus grimpait de 55% mercredi, sans toutefois pleinement s'aligner avec le prix de l'offre.



