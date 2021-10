Keyrus : signe deux acquisitions en Amérique latine

Keyrus a annoncé l'acquisition de Bigo, une société mexicaine spécialisée dans le Digital Commerce, et d'IT Performa, une entreprise colombienne spécialiste de la Data Intelligence. " Nous renforçons nos positions ainsi que notre leadership en Amérique latine, où Keyrus est déjà présent depuis plus de 15 ans. L'Amérique latine représente aujourd'hui le deuxième pôle d'activité de notre Groupe après la France ", déclare Eric Cohen, fondateur & P-DG du groupe Keyrus.



A la suite de ces acquisitions, Keyrus comptera en Amérique latine un total de 800 collaborateurs disposant d'expertises fonctionnelles et techniques dans de nombreux domaines : Technologies Cloud, Big Data, Intelligence Artificielle, Data Science, Analyse des données, Gestion de la performance d'entreprise, Digital commerce, Marketing digital et Workflows numériques.



Les acquisitions de Bigo et IT Performa permettent à Keyrus de mettre à profit l'ensemble de ses partenariats stratégiques dans la région. En effet, Keyrus est partenaire des plus importants fournisseurs de services Cloud (AWS, Google, Microsoft, Oracle), et aussi des éditeurs majeurs du monde Digital (Salesforce, SAP, …) et de la Data (Alteryx, Denodo, H2O, Qlik, Talend, …).