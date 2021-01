Innovations & Télécoms : au cœur du tout-connecté

Article publié par Abigael Belaiche, Business Analyst chez Keyrus Innovation Factory

Aujourd'hui, la crise sanitaire de la Covid-19 et le confinement ont généré un déclin des revenus des entreprises, et le secteur des télécommunications n'est pas épargné. Selon l'étude European Telco 2025 Research Practice pour le cabinet d'analyse IDC, plus de 78% des sociétés télécoms européennes prévoient une chute de leurs revenus. Cependant, ce secteur est particulier car il joue un rôle essentiel pour assurer une continuité des activités de la population et des entreprises, notamment pour répondre au besoin urgent de moderniser les échanges que ce soit avec l'essor du télétravail, la visioconférence et le partage des fichiers. En effet, le trafic de données et de voix a explosé avec les restrictions de déplacement imposées, et le déploiement généralisé de la 5G est devenu primordial. Cette émergence des nouveaux usages, la transformation du fonctionnement des sociétés et l'évolution des métiers impactent inévitablement le secteur.

L'innovation est donc une réponse adéquate pour répondre aux challenges des sociétés de télécommunications afin d'assurer une connectivité puissante et résiliente, et penser à l'avenir. Les nouvelles technologies avancées, telles que l'IA, le Big Data, la 5G, l'IoT ou la Blockchain sont les composantes principales de la solution.

En 2019, le marché mondial des services de télécommunications était évalué à $1,740 milliards, et, malgré la baisse due à la crise sanitaire mondiale, il devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 5% dans les sept prochaines années.

Selon les données de StartupCorner , il existe aujourd'hui plus de 27,000 start-ups actives dans le domaine des télécommunications dans le monde.

Pour comprendre comment les nouvelles technologies transforment le secteur des télécommunications, nous allons présenter différentes applications de ces technologies au sein de ce marché.

Améliorer l'expérience client est le premier défi auquel font face les entreprises de télécommunications. Leur rôle étant de connecter la population, il est primordial de fluidifier l'expérience client, rendre nos réseaux plus intelligents et l'ensemble de l'entreprise plus agile via les technologies de l'IA et du Big Data. Les grands groupes des télécoms ont mis ces technologies au cœur de leur stratégie d'innovation, comme Orange avec son plan Engage2025. Ainsi, l'IA est utilisée au sein de nombreux aspects tels que les assistants virtuels et les chatbots pour améliorer le service client et la satisfaction. Ainsi, les chatbots aident à automatiser les requêtes répétitives telles que les plans de réseau, les prix et les procédures de configuration.

L'IA est également exploitée pour l'optimisation et la maintenance prédictive des réseaux des entreprises de télécommunications, pour détecter les activités frauduleuses ainsi que pour glaner des informations commerciales exploitables à partir des volumes de données collectés grâce à l'analyse prédictive. La startup californienne H2O.ai, développe, depuis 2012, des solutions IA et Machine Learning pour permettre aux grandes entreprises de télécommunications de fournir des solutions automatisées et d'Open source à leurs clients. Les algorithmes développés permettent de prédire le taux de désabonnement des clients, de créer un support client prédictif grâce à l'automatisation des processus fastidieux et le délai d'exécution rapide et de réduire la fraude. Ils comptent aujourd'hui parmi leurs clients les plus grands groupes internationaux tels que Cisco et Comcast et ont levé plus de 150 millions de dollars depuis leur création.

La startup belge Riaktr est également un exemple de l'application des technologies des datas. L'entreprise innovante, fondée en 2009, propose des solutions de décisions basées sur des données à l'aide d'outils analytiques en temps réel. Leur but est de répondre au challenge principal du secteur d'optimiser les investissements, les opérations de vente et de distribution des réseaux. La jeune pousse a levé plus de 12 millions de dollars et sa technologie a été déployée chez les plus grands tels qu'Orange, Airtel, Digicel, Telefonica et Vodacom.

De nos jours, des milliards de données transitent via les infrastructures des entreprises de télécommunications. Avec 2,5 trillions de bytes de données générés par jour, soit 25 000 Go par seconde, estimés par IBM, on assiste à une explosion du nombre de données collectées. Ce secteur est donc au cœur du marché des datas liées à l'Internet des Objets. Selon l'étude Accenture, ce marché représentera plus de 3,600 milliards de dollars en 2030.

Les objets connectés permettent à un très grand nombre de supports différents de communiquer entre eux. Ainsi, les nouveaux écosystèmes d'appareils connectés génèrent de nouvelles bases d'utilisateurs et opportunités de monétisation. Selon le cabinet de conseil Deloitte, l'avenir des télécommunications tient dans les partenariats stratégiques avec les industries du retail, de l'automobile ou de la santé. Grâce à ces partenariats, les opérateurs peuvent augmenter leur délai de commercialisation et s'étendre à de nouveaux domaines et élargir leurs offres.

Deutsche Telekom a lancé son outil en ligne évolutif, IoT Solution Optimizer, pour permettre aux entreprises de modéliser et optimiser les performances de leurs applications IoT. L'opérateur allemand, via son écosystème d'applications et de solutions IoT adaptés à différents secteurs, aide ainsi les entreprises à réduire de façon conséquente le risque et les coûts de leurs projets IoT.

La startup australienne, Myriota, a levé en avril 2020 au plus fort de la crise sanitaire, 19 millions de dollars pour développer son offre d'IoT low cost aux entreprises sans infrastructures existantes. L'objectif de la startup est d'accélérer le développement des objets connectés afin d'améliorer la rentabilité en rationalisation des processus.

L'IoT, l'IA et la 5G sont ainsi des réponses actuelles et pertinentes au challenge digital du secteur des télécommunications. Aujourd'hui, pour réimaginer les télécommunications, les acteurs se tournent également vers la Blockchain.

La technologie de la Blockchain est essentiellement associée à la cryptomonnaie. Cependant, cette technologie avancée peut également être déployée dans la protection contre la fraude, l'activation de la 5G, la gestion des données et la connectivité IoT. En effet, la Blockchain permet un transfert de données et une authentification sans compromettre les données personnelles des clients en créant un réseau mobile décentralisé dans un environnement sécurisé et fiable.

Ainsi les acteurs mondiaux des télécoms, dont Orange en France et Telefonica en Espagne, se sont associés pour utiliser une solution Blockchain afin de gérer leurs partenariats d'itinérance et automatiser les protocoles d'accords. Cette solution, développée par T-Labs, le pôle innovation de Deutsche Telekom, est inédite dans ce secteur d'activité. Elle permettra ainsi d'accélérer le processus, tout en garantissant que les conditions et les tarifs restent inviolables.

Le secteur des télécommunications, de par son essence, est au cœur de l'innovation et se doit d'être pionnier dans la transformation digitale pour connecter la population et basculer dans l'ère du tout connecté.

