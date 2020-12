KEYRUS : se renforce dans le conseil en stratégie cloud aux États-Unis

Keyrus enrichit ses expertises en AWS & Azure, cloud d'Amazon et Microsoft, en prenant une participation majoritaire dans RunAsCloud, un spécialiste dans le conseil en stratégie cloud aux États-Unis. Ce partenariat permet à Keyrus d’accélérer sa stratégie d’expansion en Amérique du Nord, notamment via les principales implantations de RunAsCloud, à Boston et Miami, portant la présence de Keyrus à huit villes aux Etats-Unis.



RunAsCloud analyse les objectifs commerciaux et techniques de ses clients et construit leur stratégie pour y parvenir à travers les capacités du cloud. Ces stratégies comprennent généralement des actions telles que la migration de systèmes et d'applications, l'automatisation de tâches DevOps et la sécurisation d'environnements cloud – DevSecOps - contre des cyberattaques.