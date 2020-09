Keyrus S A : Fabrice Haccoun rejoint Keyrus au poste de Directeur Général France en charge ...

Levallois-Perret, le 16 septembre 2020 - Keyrus annonce la nomination de Fabrice Haccoun au poste de Directeur Général France en charge du Développement & des Opérations.

[Link]Aux côtés d'Eric Cohen, Président & Fondateur du Groupe Keyrus, Fabrice Haccoun a pour mission d'accélérer le développement commercial et l'excellence opérationnelle de l'ensemble des activités en France.

Fort de nombreuses années d'expérience à des fonctions de Direction Commerciale et de Direction Générale au sein d'ESN, il veillera au bon alignement des fonctions support et des départements commerce et opérations afin d'assurer un développement efficace de nos activités.

Fabrice Haccoun aura également pour mission d'accélérer le positionnement de Keyrus sur des offres à forte valeur ajoutée en rapprochant les activités de conseil, d'expertise et d'intégration afin de proposer une offre « sans couture » à ses clients.

En tant que Directeur Général, il fera bénéficier Keyrus de son expérience de Manager dont les méthodes d'animation du collectif et de management horizontal ont fait leurs preuves.

« Keyrus est un acteur majeur leader reconnu sur son marché. Le groupe possède la taille idéale pour s'adapter à un marché exigeant à la fois en termes de taille critique et d'agilité. Keyrus a une réelle capacité à se positionner sur les nouvelles technologies de manière à être en permanence en phase avec les besoins clients », déclare Fabrice Haccoun, Directeur Général France en charge du Développement & des Opérations de Keyrus. « Ce nouveau challenge est très stimulant car je retrouve à la fois les enjeux d'un groupe international et l'ADN d'une PME. »

Âgé de 50 ans, juriste de formation et diplômé de l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale, Fabrice Haccoun possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des ESN, les métiers de la Data et de la transformation digitale des entreprises. Après avoir exercé des fonctions de Direction Commerciale au sein de sociétés de services et de groupes de conseil (Business & Decision, Capgemini…), il rejoint le groupe indien Tech Mahindra afin d'y prendre la Direction Générale France en charge du développement. En 2019, Fabrice Haccoun souhaite revenir à l'univers des PME et crée Livingston, avec pour ambition de disrupter le modèle traditionnel des ESN en aidant les entreprises à devenir « Data Ready » à travers de nouveaux modes de delivery plus agiles. Début 2020, le Groupe Keyrus entre au capital de Livingston afin d'accélérer son propre développement et enrichir ses savoir-faire Data. Les synergies sont immédiates. Son engagement citoyen de plus de 25 ans et son action continue en faveur de l'emploi, pour laquelle il a été nommé Chevalier dans l'Ordre National du Mérite, lui permettent par ailleurs d'appréhender aussi les dimensions sociales et sociétales devenues des aspects essentiels de la vie des entreprises. À la direction de Keyrus, Fabrice Haccoun conservera en parallèle ses fonctions de PDG de Livingston afin de continuer d'accompagner le rapprochement des deux entités.

« L'arrivée de Livingston s'intègre parfaitement dans la stratégie de Keyrus qui souhaite développer un modèle entrepreneurial de croissance externe où les associés fondateurs restent au capital de leur entreprise tout en élargissant leur périmètre d'action et de responsabilité au sein du groupe. Ce modèle vertueux répond aux enjeux du marché de la transformation digitale où il faut combiner vitesse, agilité et performance. Fabrice Haccoun s'est naturellement imposé comme un leader inspirant et prêt à relever de nouveaux challenges en termes de croissance et de création de valeur », commente Eric Cohen, Fondateur & PDG du Groupe Keyrus.

