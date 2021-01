Keyrus S A : Le Groupe Keyrus prend une participation majoritaire dans C17 Engineering pour ...

Levallois-Perret, le 13 janvier 2021 - Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en Management et Transformation des entreprises, annonce une prise de participation majoritaire au sein de l'ESN C17 Engineering afin d'enrichir ses compétences en Conseil et Développement autour des technologies Microsoft.

Fondée en 2010 par trois associés, C17 Engineering est une ESN créée par des ingénieurs pour des ingénieurs qui se positionne en tant que « pure player » Microsoft, spécialiste du conseil et de la mise en œuvre sur la chaîne de valeur - Applicatif (.NET) / Cloud (Azure) / DevOps.

C17 Engineering a toujours cultivé le goût de l'apprentissage par le partage des connaissances et a bâti sa réputation sur son offre de formation et de coaching pour la création d'applications Cloud Native (Azure), issue des meilleures pratiques de développement (software craftsmanship).

C17 Engineering a réalisé un chiffre d'affaires en 2019 d'environ 3 M€ et compte une trentaine de collaborateurs. L'ESN a su maintenir ses effectifs en 2020 malgré la crise sanitaire et a pu bénéficier de l'accélération digitale du marché pour accompagner ses clients dans le développement d'applications modernes, résilientes et évolutives autour de la plateforme cloud Azure.

C17 Engineering bénéficiera d'une part, de la forte empreinte data et digitale de Keyrus à Paris, mais aussi des nombreux référencements auprès de grands comptes français et internationaux du Groupe. De son côté, Keyrus tirera profit des méthodes innovantes d'apprentissage de C17 Engineering au travers de la mise en place de formations, de boot camps immersifs, intensifs et gamifiés ainsi que d'ateliers et d'événements IT qui profiteront à la fois aux équipes, aux clients et aux partenaires.

Jonathan Béhar, Co-Fondateur et CEO de C17 Engineering commente : « C17 Engineering va déployer l'ensemble de ses expertises auprès des clients de Keyrus, afin de les accompagner dans le développement logiciel, l'industrialisation et l'automatisation (DevOps), l'architecture, le déploiement et la maîtrise des coûts dans le cloud.

Ce rapprochement vise également à renforcer l'offre data de Keyrus dans le cloud Azure. La synergie des compétences permettra de proposer aux clients une offre end-to-end, clé en main, allant de la réflexion stratégique à la mise en œuvre à grande échelle. »

Eric Cohen, Fondateur & P-DG de Keyrus, commente : « Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe talentueuse de C17 Engineering au sein de Keyrus. Cet adossement va permettre à C17 Engineering d'accélérer fortement son développement et de renforcer notre partenariat stratégique avec Microsoft. Cette nouvelle acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de développement d'un modèle entrepreneurial de croissance externe où les associés fondateurs restent au capital de leur entreprise tout en élargissant leur périmètre d'action et de responsabilité au sein du Groupe. Ce modèle vertueux répond aux enjeux du marché de la transformation digitale où il faut combiner vitesse, agilité et performance. »

