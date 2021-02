Keyrus S A : et Zendesk s'allient pour accélérer leur développement sur le marché de ...

Levallois-Perret, le 2 février 2021 - Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en Management et Transformation des entreprises, annonce son partenariat mondial en tant que Select Zendesk Partner, avec Zendesk Inc , éditeur d'une plateforme CRM, dédiée à l'assistance, la vente et l'engagement client.

Zendesk a développé une plateforme CRM open source agile et native AWS pour le service et l'engagement client qui permet aux entreprises d'offrir une expérience client unifiée et optimisée. Simple et rapide à déployer, cette solution cloud et omnicanal est nativement conçue pour enrichir et automatiser les services client et fournir des expériences client personnalisées. Flexible et facile à customiser, notamment à travers sa marketplace, la plateforme bénéficie d'une solution innovante de messagerie sortante pouvant se connecter aux principaux acteurs du marché : notamment, WhatsApp, Messenger et Instagram.

Les solutions de Zendesk enrichissent l'expertise digitale de Keyrus, dont ses différentes offres dédiées au Customer Care, Business Transformation et à l'Expérience client.

En s'appuyant sur leurs solutions, Keyrus peut se consacrer pleinement au conseil et à l'accompagnement de ses clients autour de leurs problématiques liées à la conduite du changement, à l'intégration de bout en bout et au développement d'applications sur-mesure.

Keyrus et Zendesk ont débuté leur relation dès 2019 et se sont rapprochés depuis à travers de nombreuses initiatives. Côté expertises, Keyrus a créé une équipe dédiée aux solutions de l'éditeur qui travaille en étroite collaboration avec leurs experts pour bénéficier des dernières innovations. Les deux entités ont aussi organisé de nombreuses actions et événements afin d'adresser ensemble les problématiques liées à l'expérience client, renforcée ces derniers mois par le contexte lié au Covid-19.

Cette alliance se positionne actuellement sur une dizaine de projets pour des ETI et grands comptes avec la réalisation de 5 projets majeurs de transformation de la relation client dans les secteurs du transport et de la distribution, bancaire, public et d'éditeurs des logiciels.

Ce partenariat mondial permettra à Zendesk et à Keyrus d'accélérer leurs activités communes en France et de se développer plus rapidement dans le reste du monde, notamment au Belux et au Moyen-Orient.

« Ce partenariat clé est une illustration concrète de notre volonté de proposer des offres globales alliant conseil et accompagnement tout en s'appuyant sur une solution leader sur son marché. Notre proximité forte avec les équipes Zendesk nous permet de proposer à nos clients des réponses à la fois simples et innovantes parfaitement alignées avec la roadmap de l'éditeur », précise Jean-Philippe Clair, Directeur Digital de Keyrus.

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Keyrus. Collaborer avec Keyrus en tant que Select Zendesk Partner nous permettra d'accélérer notre déploiement en France et dans le monde auprès de tout type de client. Grâce à cette collaboration, nos clients communs pourront bénéficier d'une solution leader sur le marché ainsi que d'un accompagnement optimal dans la réussite de leur transformation digitale », commente Gabriel Frasconi, Regional Vice President, Enterprise Sales Europe de Zendesk.

