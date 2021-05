Keyrus S A : Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2021 - Rapport de gestion du Conseil ...

1.1 FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Les actions lancées suite aux difficultés du premier semestre de l'exercice 2019 avaient permis d'accélérer la transformation de l'organisation du Groupe Keyrus et de mettre en place des procédures de suivi de la rentabilité plus consistantes. Les résultats de ces actions avaient été constatés dès le second semestre de l'exercice 2019.

Par conséquent, l'année 2020 devait être consacrée à la consolidation de ces transformations afin de continuer à améliorer la performance du Groupe tout en renforçant le positionnement de nos deux secteurs Grands Comptes et Mid Market.

La crise sanitaire engendrée par la prolifération de la Covid-19 a fortement perturbé les plans du Groupe et ses effets impacteront également l'exercice 2021. Par conséquent, les efforts actuels restent focalisés sur:

la gestion de la crise tant en termes de précautions sanitaires qu'en termes de préservation de la marge

l'adaptation des modes de Delivery aux recommandations sanitaires

la gestion de l'activité dans un marché qui demeure incertain et fluctuant.

Sur le plan financier, le Groupe a obtenu en juillet 2020 un accord de ses partenaires pour un prêt garanti par l'état (PGE) de 10M€, lequel ajouté à la trésorerie disponible, est venu renforcer les capacités financières de Keyrus pour permettre de faire face aux effets de cette crise sans précédent. Au niveau opérationnel, le Groupe et ses filiales ont établi un plan hebdomadaire de suivi de trésorerie et de mise à jour des prévisions.

Au 31 décembre 2020, les prévisions de trésorerie ne font pas apparaître de difficultés de financement et le groupe respecte ses « covenants » bancaires. Ces derniers affichent même une amélioration notable par rapport à l'exercice 2019.

Dans ce contexte très particulier, la baisse des activités du Groupe est de -9% par rapport à 2019. En données organiques soit à périmètre et taux de change constants, cette baisse est de -9,8% contre 0,8% en 2019. Cette forte décroissance est principalement due à l'impact de la crise sanitaire sur les activités Grands Comptes, notamment en Europe et en France et ce malgré une croissance soutenue du Groupe aux Etats-Unis et en Asie.

Les activités Grands Comptes ont connu une forte baisse organique soit -12,8% en 2020 après une faible croissance organique de 0,6% en 2019. Par ailleurs, les activités Mid Market ont progressé de 1,1% contre 1,7% l'an dernier.

Le Groupe a poursuivi ses investissements en matière d'innovation, de R&D et dans le recrutement de nouvelles compétences et ce malgré le contexte sanitaire. Le Groupe a cependant diminué les montants alloués à ces investissements par mesure de prudence et de cohérence. Keyrus considère que le contexte pandémique ne doit néanmoins pas générer de retard dans le développement d'offres nouvelles et nécessaires à l'amélioration de la rentabilité du Groupe à moyen terme.

L'activité Mid Market portée par notre filiale Absys-Cyborg aura montré une forte résilience autour de ses offres fondatrices dans un contexte économique tendu. Sa rentabilité est restée sensiblement identique à celle de l'exercice 2019, notamment en raison d'un quatrième trimestre très dynamique. Le secteur confirme la cohérence de sa stratégie, articulée autour de ses offres classiques et un investissement accru dans ses offres de « cloud Managé ».

Relativement aux opérations de croissance externe, détaillées dans la section 4.2.3.2, le Groupe a été très actif en 2020, notamment sur le marché nord-américain. Ainsi, le Groupe a procédé à l'acquisition de deux sociétés américaines, permettant à Keyrus de renforcer ses activités de conseil en stratégie Cloud et de pilotage de la performance.

D'autre part, ces deux opérations permettent à Keyrus d'augmenter le nombre de ses implantations aux Etats-Unis qui s'élève à sept : New York, Washington DC, Los Angeles, Chicago, San Francisco, Boston et Miami

En France, Keyrus a consolidé également deux opérations majeures dans le domaine du conseil IT, l'une dans le conseil autour de projets de transformation SAP, via l'acquisition de Xiomega Consulting, l'autre dans le secteur du conseil en Data, via le succès de l'intégration du cabinet Livingston acquis fin 2019. De plus, Keyrus a réalisé un investissement stratégique dans le secteur du 'Software as a Service' en prenant une participation dans l'éditeur B&C Technologies 'Black Tiger' qui propose une « Personal Data Platform » pour gérer l'ensemble des clients B to C en conformité avec le Règlement RGPD.

Pour le secteur Mid-Market, notre filiale Absys-Cyborg a finalisé l'acquisition d'une société de dématérialisation de documents professionnels aux entreprises.