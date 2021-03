Keyrus S A : Cloudjungle, pure player Salesforce du Groupe Keyrus, accélère et se lance en ...

Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en Management et Transformation des entreprises, annonce le lancement de Cloudjungle, sa filiale dédiée à l'implémentation et au déploiement des solutions Salesforce, en Israël.

Lancée en 2018 en France, Cloudjungle débute son activité en proposant des formations et montées en compétences aux ETI et grands groupes sur les solutions de l'éditeur américain. Depuis, elle s'est développée autour de nouvelles offres pour accompagner les projets d'intégration Salesforce. Bien lancée dans l'hexagone, Cloudjungle se tourne à présent vers l'international pour accélérer son développement en s'adossant au réseau international du Groupe Keyrus.

Depuis son installation en Israël en 2011, Salesforce s'est imposé comme l'éditeur CRM de référence. Véritable laboratoire international, qualifié de Centre R&D du monde, la « start-up nation » représente un marché très dynamique et bénéficie d'une forte attractivité autour des solutions de l'éditeur. Présent depuis plus de dix ans en Israël à travers sa plateforme d'innovation « KIF » et sa filiale Vision.bi, partenaire stratégique Gold de Tableau Software, Keyrus permettra à Cloudjungle de capitaliser sur son réseau de partenaires et son expérience locale pour faciliter son déploiement.

En Israël, les offres de Cloudjungle se déclineront sur le modèle de la filiale française, en capitalisant sur les assets existants autour de 3 axes : la réalisation de projets au forfait, les formations personnalisées, ainsi que le développement d'applications. Le pure player Salesforce a pour ambition de développer en Israël un centre d'excellence local ainsi qu'un centre d'innovation pour l'ensemble des projets du Groupe Keyrus autour des solutions de l'éditeur.

Cloudjungle travaille déjà en Israël sur plusieurs projets de grandes enseignes locales, notamment dans le domaine médical et associatif.

Pour piloter sa nouvelle implantation, Cloudjungle a recruté Maxime Seligman au poste de Country Manager. Maxime est un entrepreneur, expert du marketing et du digital depuis plus de 15 ans. Après une première partie de carrière en France, il s'installe en Israël en 2005 pour fonder LeadLike, une société spécialisée en Marketing Digital, et développe rapidement le marché des grands comptes locaux.

En 2016, il lance WebSchools, une société spécialisée dans la formation aux nouvelles technologies, puis collabore avec Salesforce Israël pour lancer avec succès le premier cursus Salesforce dans le pays. Maxime Seligman a su tisser rapidement un réseau de clients et de partenaires technologiques issus de l'écosystème de Salesforce.

« Je suis très fier de rejoindre le Groupe Keyrus, ainsi que de participer au lancement et à la réussite deCloudjungle sur le marché israélien. L'ambition est forte et nous disposons de l'ensemble des assets pour réussir et accompagner dans la durée la transformation digitale des moyennes et grandes entreprises », ajoute Maxime Seligman, Country Manager de Cloudjungle Israël.

Cette nouvelle filiale se lance à travers deux agences. Une première au sein des locaux de Keyrus à Tel Aviv et une seconde à Jérusalem. Cloudjungle ambitionne d'y recruter une dizaine de personnes dès 2021 afin de bénéficier d'une équipe multilingue et multiculturelle, à même de répondre aux challenges locaux et internationaux.

« Israël est considéré comme un véritable terreau d'innovation et de R&D. Le marché local et régional est en pleine expansion. Le lancement de Cloudjungle en Israël nous offre une impulsion supplémentaire afin d'accélérer notre 'go to market' international. À moyen terme, Cloudjungle ambitionne d'atteindre une taille critique d'une centaine d'experts et d'industrialiser le développement d'applications dans l'écosystème Salesforce tout en conservant la maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur : Conseil, Intégration & TMA », commente Amram Azoulay, Directeur Keyrus Digital & Co-Fondateur de Cloudjungle.

[Link]

[Link]