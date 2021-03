Keyrus S A : Drones civils professionnels – Un nouveau levier d'excellence opérationnelle ...

Steeve DELOR, Head of Supply Chain & Operational Excellence | Keyrus Management

Oubliez les pizzas ou les commandes e-commerce livrées par drone ! Ce n'est pas là - dans le transport et la livraison d'objets - que réside le véritable potentiel des drones pour la filière logistique. Tirant parti des objets connectés et des avancées de l'IA, les usages émergents du drone sont centrés sur l'exploitation et la valorisation de la donnée, avec à la clé des gains de temps, d'efficacité et de fiabilité bénéficiant à l'ensemble des acteurs de la supply chain.

En 2013, Amazon faisait sensation en présentant son projet de livraison à domicile par drone, un sujet tellement affectionné par les médias qu'il refait la Une à chaque nouveau rebondissement, au détriment des autres applications qui représentent pourtant l'essentiel du marché actuel du drone civil. En effet, si le drone de livraison continue de susciter beaucoup d'intérêt, son développement reste limité par les problèmes de sécurité évidents que pose l'intégration de ce type d'« aéronef sans pilote à bord » dans l'espace aérien qui est très réglementé en France et en Europe.

C'est donc, d'une manière générale, dans des domaines et sur des périmètres où des autorisations spécifiques peuvent aisément être délivrées et contrôlées par les autorités que les systèmes de drones à usage professionnel se développent le plus : l'inspection et la maintenance d'ouvrages de génie civil ; la surveillance de réseaux, de sites miniers, industriels et d'installations de production d'énergie ; l'étude et la protection des milieux naturels ; la surveillance des cultures et l'agriculture de précision ; sans oublier les activités de relevés et de prises de vues aériennes à des fins de recherches scientifiques, mais aussi pour l'industrie du divertissement.



UN MARCHÉ EN FORTE CROISSANCE

Compte tenu de la diversité des usages et de la multiplicité des acteurs, le marché du drone civil professionnel reste difficile à évaluer. Sa croissance est en outre largement conditionnée par l'évolution de la législation des différents pays.

Une étude du Ministère de l'Économie évalue le marché à 180 millions d'euros en 2020 pour la France, 1,1 milliard pour l'Europe et 10 milliards pour le monde, et précise que « la surveillance des infrastructures réseaux représente plus d'un tiers des applications ».

Les prévisions de croissance sont de l'ordre de 14% par an sur la période 2020-2025.



LE VECTEUR NE FAIT PAS (TOUTE) LA VALEUR

Au vu de cette énumération, on comprend que le marché du drone civil n'en est qu'à ses débuts et que son développement ne dépend pas tant des aéronefs eux-mêmes et de leur capacité de transport nominale que de l'intelligence des systèmes embarqués. Bien sûr, dans nombre d'applications existantes, la capacité des drones à explorer des zones dangereuses, fragiles ou difficiles d'accès par voie terrestre est déterminante. Mais fondamentalement, c'est le système embarqué, et non le vecteur « drone », qui génère de la valeur. C'est en effet lui qui permet de capturer l'information utile - qu'il s'agisse de données topographiques, de rayonnement de chaleur ou d'images rendant compte de l'état d'un équipement - et d'intégrer cette information dans des...

