Keyrus S A : Move to Cloud, impacts opérationnels & stratégiques

Laurent Ankri, Architecte Data | Keyrus

Les nombreux avantages du Cloud sont désormais bien connus des entreprises pour lesquelles le « Move to Cloud » est devenu quasi incontournable. Mais l'expression « Move to Cloud » désigne en réalité une multiplicité de situations, et donc de solutions à trouver en fonction du contexte propre à chaque organisation. Dans tous les cas, il s'agit pour chaque entité d'un changement profond dans la façon d'envisager les volets technique, applicatif et financier de son système d'information, voire même du déploiement d'une nouvelle philosophie organisationnelle.



QUELS AVANTAGES ?

Le passage au Cloud permet en premier lieu de s'affranchir des responsabilités liées à la mise en place d'une infrastructure, matérielle et logicielle. À l'opposé, une architecture On-premise nécessite l'installation « physique » du matériel, sa mise à jour régulière et sa maintenance, ainsi que le renouvellement de machines obsolètes après seulement quelques années de service. Tout ceci génère évidemment une multitude de projets techniques que l'entreprise n'a pas à gérer si son infrastructure est déportée dans le Cloud, le fournisseur étant en charge de l'ensemble de ces tâches. Grâce à l'emploi du Cloud, les entreprises se recentrent sur leur cœur de métier et entrent dans l'ère du « business first », où les projets « business » ne sont plus conditionnés par des éléments techniques. Le client de services Cloud peut non seulement choisir le meilleur composant technologique répondant à son besoin métier, mais aussi effectuer par la suite et instantanément toute modification technique en vue d'ajuster le résultat obtenu.

Le passage au Cloud est également synonyme de scalabilité, en performance et en capacité. En effet, contrairement au cas d'une architecture On-premise, plus ici de limitation liée à l'espace de stockage des machines, à la taille du datacenter, ou à leur performance. Avec le Cloud, les capacités sont mises à l'échelle dans un temps restreint, voire même automatiquement. Par ailleurs, la performance du SI sera d'autant plus importante si l'entreprise utilise les services managés offerts par le prestataire de Cloud : l'organisation bénéficiera ainsi de fonctionnalités applicatives en faisant fi des contraintes d'infrastructure et de middleware nécessaires à leur fonctionnement.

Le « Move to Cloud » rend enfin possible la disponibilité immédiate de l'infrastructure, mettant fin au long processus de commande du matériel, livraison des machines, branchement, ou mise en réseau. Avec le Cloud, ce lent passage obligé se réduit à la simple signature d'un contrat avec le fournisseur. Si les coûts d'investissement sont rendus inexistants, le coût global n'en est cependant pas nécessairement abaissé : le Cloud, en étendant le champ des possibles, fait naître des besoins engendrant de nouveaux usages, qui à leur tour représentent une charge financière.



RÉPERCUSSIONS SUR LE MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNELLE (MCO)

Catastrophe naturelle, piratage de serveur, vol de matériel et de données… les risques d'atteinte à la stabilité du SI sont nombreux. Avec l'arrivée du Cloud, l'entreprise n'a plus qu'un rôle amoindri dans la gestion du MCO. Cette tâche, en ce qui concerne les infrastructures et...

Pour lire l'intégralité de cet Avis d'expert, téléchargez-le.