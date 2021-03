Keyrus S A : Rodolphe Francou rejoint Keyrus au poste de Directeur de l'Agence Ouest afin ...

Levallois-Perret, le 23 mars 2021 - Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en Management et Transformation des entreprises, annonce la nomination de Rodolphe Francou au poste de Directeur de l'Agence Ouest.

Diplômé de l'École d'Ingénieurs Généraliste du Numérique (EFREI Paris) en 1996, Rodolphe Francou possède plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans le secteur des ESN. Il a tout d'abord été Chef de projet Data, avant de passer Directeur de projet puis Responsable de pôle Data, et enfin Directeur de l'Agence Grand Ouest d'une ESN spécialisée en Data et Digital.

Rodolphe fera donc bénéficier Keyrus de son expérience dans la région, notamment de son expertise dans les secteurs de l'Agriculture et l'Agroalimentaire pour lesquels il a réalisé de nombreux projets Data : cadrage SID, pilotage financier et commercial ainsi que mise en œuvre de socle data. Il pourra capitaliser sur les offres et les références de Keyrus en Data Intelligence et Digital Experience afin de répondre de manière agile et pertinente aux besoins des entreprises de la région.

À travers un périmètre géographique couvrant la Bretagne, les Pays de la Loire, la Basse-Normandie et une partie du Centre-Val de Loire, Rodolphe Francou a pour principale mission d'accélérer le développement de l'Agence Ouest de Keyrus qui dispose de deux implantations à Rennes et Nantes.

« Je rejoins Keyrus avec beaucoup d'envie et d'énergie. Nous avons de grandes ambitions pour 2021 aussi bien à travers le renforcement de nos expertises qu'à travers le développement de nouveaux marchés. Keyrus possède un précieux savoir-faire et une capacité de croissance très importante dans la région. Nous serons pleinement mobilisés avec toutes nos équipes pour atteindre nos objectifs et pérenniser la place de Keyrus dans l'ouest en tant que leader sur son marché », déclare Rodolphe Francou, Directeur de l'Agence Ouest de Keyrus.

Parmi les axes de développement prioritaires figurent l'accompagnement des clients vers le cloud et ses technologies ainsi que dans leur transformation digitale, notamment à travers l'expérience client et collaborateur.

D'un point de vue sectoriel, l'Agence Grand Ouest cible notamment l'Agroalimentaire, à travers une offre dédiée aux fermes connectées, à l'image du récent témoignage de CCPA ; le Retail & les Services, notamment à travers des offres liées aux Marketplaces, à l'Expérience Client et à l'Omnicanalité ; et enfin le Secteur Public avec des offres dédiées à la transformation digitale, la Gestion de la relation usager, les expertises Data et la conformité RGPD.

Côté recrutement, Keyrus souhaite doubler la taille de ses effectifs dans les prochains mois au sein de cette région. L'Agence Grand Ouest cherche en priorité des profils seniors Tech Lead Dataviz et ETL, mais également des profils confirmés autour des solutions de Talend et des environnements Cloud : Azure, GCP et AWS.

Fabrice Haccoun, Directeur Général France en charge du Développement & des Opérations de Keyrus, commente :

« Nous sommes très heureux d'accueillir Rodolphe au sein de nos équipes. Ses précédentes expériences font de lui la personne idéale pour relever les différents challenges qui l'attendent, aussi bien en termes de Business, que de Recrutement et de management du Delivery. Il possède toutes les qualités requises pour permettre à Keyrus d'accélérer fortement dans cette région à fort potentiel et être à la hauteur de nos ambitions. »

