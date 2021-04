Keyrus S A : Webinar - Créez votre Digital Workplace avec succès !

Créez votre Digital Workplace avec succès !

Avec le témoignage de Yves Rocher

Keyrus et Jalios vous invitent à visionner ce webinar pour découvrir les bonnes questions à se poser et pratiques à suivre afin de mettre en place une Digital Workplace dans l'univers du retail !

Découvrez le témoignage de Yves Rocher qui a mis en place une Digital Workplace pour plus de 700 points de vente et près de 2200 utilisateurs.

Yves Rocher a souhaité mettre à la disposition de ses collaborateurs une plateforme à la fois simple d'usage et fonctionnellement riche afin de les accompagner dans le pilotage quotidien de la performance de leur magasin : opérations marketing, gestions des stocks, informations produits…

Ecoutez le retour d'expérience d'Alice Le Trequesser, Responsable de domaine IT de Yves Rocher, qui a bénéficié de l'accompagnement de Keyrus et Jalios :

. Conception de l'expérience utilisateur web et mobile

. Intégration et réalisation de la solution sur le Cloud

. Accompagnement sur le plan de communication et d'adoption, et les évolutions du produit

Thomas Incorvaia, Head of Digital Delivery Team de Keyrus & Philippe Charron, Responsable Commercial Grand Ouest de Jalios, vous présenteront également comment mettre en place une Digital Workplace avec succès.