Keyrus : résultats améliorés au 1er semestre

25/09/2020 | 15:36

Keyrus publie un résultat net part du groupe de -2,5 millions d'euros au titre du premier semestre 2020, contre -8,4 millions un an auparavant, et un résultat opérationnel courant en hausse à +2,6 millions, contre -4,3 millions au premier semestre 2019.



Dans le contexte économique particulier lié à la Covid-19, le groupe de services informatiques a enregistré un chiffre d'affaires en recul de 7,9% à 134 millions d'euros (-10,1% à périmètre et taux de change constants).



'Dans un environnement toujours incertain, l'accent sera mis sur la proximité client, l'expertise de nos collaborateurs et l'efficacité de nos organisations afin d'être prêts pour le prochain cycle de reprise économique', indique le PDG Eric Cohen.



